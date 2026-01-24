Reconocen sectores educativo, comercial y social impacto del Mercadito ‘A peso todos por más – Mejora’ en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La implementación del programa Mercadito “A peso todos por más – Mejora”, promovido por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, recibió el reconocimiento de representantes del sector educativo, comercial y de la ciudadanía, quienes subrayaron su pertinencia ante el contexto económico actual y su impacto directo en la economía de los hogares. La rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), Alma Aleida López Barrón, señaló que esta estrategia municipal constituye una respuesta oportuna frente a la denominada “cuesta de enero”, al facilitar el acceso a productos de primera necesidad a bajo costo. TE PUEDE INTERESAR: Empresa china anuncia inversión de 60 mdd y 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe

“Este tipo de iniciativas reflejan que el gobierno de nuestro alcalde Tomás Gutiérrez es cercano, sensible y con capacidad de respuesta ante las necesidades de la población. Además de aliviar la economía familiar, contribuyen al bienestar social y a la tranquilidad de los hogares”, expresó la Rectora. Añadió que, desde el ámbito educativo, se reconoce la relevancia de estas acciones, ya que benefician de manera directa a estudiantes y familias del municipio, además de resaltar la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para hacer posible este programa social. RESPALDO DEL SECTOR COMERCIAL Y TESTIMONIO CIUDADANO Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ramos Arizpe, Mario Alejandro Aguirre Rangel, destacó el carácter innovador y solidario del Mercadito, al enfocarse en apoyar a los sectores más vulnerables de la población. “Como cámara de comercio apoyamos estas iniciativas que benefician a la comunidad y al ramosarizpense que lo necesita, especialmente en una etapa complicada como la cuesta de enero. Enhorabuena y que continúen este tipo de programas”, manifestó. Desde la perspectiva ciudadana, Diana Paola González Estrada, vecina de la colonia Valle Poniente, resaltó el ahorro significativo que genera el programa al permitir la adquisición de productos básicos a precios accesibles.