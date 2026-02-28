Alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, refuerza cercanía ciudadana en Lomas del Valle

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una política permanente de cercanía con la ciudadanía, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo reuniones de trabajo con vecinos de la colonia Lomas del Valle, con el objetivo de escuchar de primera mano sus inquietudes y fortalecer la atención a las necesidades de la comunidad.

Estos encuentros permitieron un diálogo directo con las y los colonos del sector, en un ejercicio que reafirma el compromiso del gobierno de Ramos Arizpe por mantener una administración abierta, cercana y sensible a las problemáticas sociales, así como orientada a ofrecer soluciones puntuales y eficaces.

ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Durante las reuniones, el edil estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González; el titular de Servicios Primarios, César Flores; el responsable de Embellecimiento Urbano, Édgar Tamez; el director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez; y el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre.

La presencia de los titulares de estas áreas permitió brindar una atención integral y dar seguimiento puntual a los planteamientos realizados por los vecinos, particularmente en temas relacionados con servicios públicos, seguridad y mejoramiento urbano.