Alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, refuerza cercanía ciudadana en Lomas del Valle

Coahuila
/ 28 febrero 2026
    Alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, refuerza cercanía ciudadana en Lomas del Valle
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino dialogó con vecinos de Lomas del Valle para atender inquietudes y reforzar la cercanía con la comunidad. CORTESÍA

Escucha inquietudes, acompañado por funcionarios de áreas clave, como parte de una política permanente de gobierno abierto y participación ciudadana

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una política permanente de cercanía con la ciudadanía, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo reuniones de trabajo con vecinos de la colonia Lomas del Valle, con el objetivo de escuchar de primera mano sus inquietudes y fortalecer la atención a las necesidades de la comunidad.

Estos encuentros permitieron un diálogo directo con las y los colonos del sector, en un ejercicio que reafirma el compromiso del gobierno de Ramos Arizpe por mantener una administración abierta, cercana y sensible a las problemáticas sociales, así como orientada a ofrecer soluciones puntuales y eficaces.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: queda sin vida al salir proyectado tras fuerte impacto contra una pipa

ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Durante las reuniones, el edil estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González; el titular de Servicios Primarios, César Flores; el responsable de Embellecimiento Urbano, Édgar Tamez; el director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez; y el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre.

La presencia de los titulares de estas áreas permitió brindar una atención integral y dar seguimiento puntual a los planteamientos realizados por los vecinos, particularmente en temas relacionados con servicios públicos, seguridad y mejoramiento urbano.

$!Funcionarios municipales de áreas estratégicas acompañaron la reunión para brindar atención integral y seguimiento puntual a las solicitudes ciudadanas en Ramos Arizpe.
Funcionarios municipales de áreas estratégicas acompañaron la reunión para brindar atención integral y seguimiento puntual a las solicitudes ciudadanas en Ramos Arizpe. CORTESÍA

El alcalde destacó que este tipo de encuentros forman parte de una estrategia continua para fortalecer la relación entre gobierno y sociedad, impulsando soluciones coordinadas que impacten de manera positiva en todas las colonias del municipio.

POLÍTICA PÚBLICA PERMANENTE DIÁLOGO

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrendó que estos espacios de diálogo no se limitan a un sector en particular, sino que representan una política pública permanente orientada a atender y servir a toda la comunidad.

A través de estos ejercicios de participación ciudadana, la administración municipal busca promover la corresponsabilidad social y la mejora constante de los servicios públicos, consolidando un modelo de gestión basado en la escucha activa y la solución directa de las necesidades ciudadanas.

