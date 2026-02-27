Saltillo intensifica limpieza de arroyos y espacios públicos en colonias y bulevares

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Saltillo intensifica limpieza de arroyos y espacios públicos en colonias y bulevares
    Autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar tirar basura en arroyos y áreas públicas. CORTESÍA

Brigadas municipales realizaron limpieza profunda en un paso peatonal entre El Cerrito y Postal Cerritos, atendieron La Madriguera y el bulevar Raymundo de la Cruz López

Como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno urbano y reducir riesgos sanitarios, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una intervención integral de limpieza en el cauce natural que atraviesa el paso peatonal que comunica las colonias El Cerrito y Postal Cerritos, un punto de tránsito frecuente para habitantes de la zona oriente.

Las labores incluyeron el retiro de basura, escombro y desechos acumulados, así como el desazolve y limpieza manual del área, con el objetivo de restablecer condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para quienes utilizan diariamente este acceso, ubicado a la altura de las calles Joaquín de Velasco y Correos.

TE PUEDE INTERESAR: Crueldad extrema: mutilan a perrito en colonia El Tanquecito, en Saltillo; lo rescata Policía Ambiental

$!Cuadrillas municipales retiraron basura y escombro en el cauce que conecta El Cerrito y Postal Cerritos.
Cuadrillas municipales retiraron basura y escombro en el cauce que conecta El Cerrito y Postal Cerritos. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que estos trabajos se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, como parte de un programa permanente enfocado en el mantenimiento y saneamiento de arroyos y cauces naturales. A través de brigadas del programa “Aquí Andamos”, el Ayuntamiento despliega cuadrillas en distintos sectores para eliminar residuos, retirar maleza y prevenir obstrucciones que puedan generar riesgos durante la temporada de lluvias o propiciar focos de infección.

ATIENDEN ESPACIOS JUVENILES Y DE CONVIVENCIA

De manera paralela, el personal municipal intervino las instalaciones de La Madriguera, Casa del Adolescente y la Juventud, con el propósito de conservar este espacio en condiciones óptimas para la convivencia, el deporte y el desarrollo de actividades dirigidas a jóvenes saltillenses.

$!Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron desazolve y retiro de residuos en el arroyo.
Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron desazolve y retiro de residuos en el arroyo. CORTESÍA

En este punto, ubicado en el oriente de la ciudad, se realizaron trabajos de deshierbe, corte y retiro de maleza, limpieza general, barrido manual y recolección de residuos, además del despeje de accesos y áreas comunes, acciones que buscan mantener un entorno funcional y seguro para quienes acuden diariamente a este centro.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva orientada a preservar la infraestructura pública y fomentar el uso adecuado de los espacios comunitarios.

LIMPIEZA EN BULEVAR Y LLAMADO A LA CIUDADANÍA

Las brigadas también realizaron labores de mantenimiento en el camellón central y banquetas del bulevar Raymundo de la Cruz López, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Eje 5, donde se efectuaron trabajos de barrido, deshierbe y limpieza general para mejorar la imagen urbana y facilitar el tránsito peatonal.

El alcalde recordó que la ciudadanía cuenta con el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, mediante el cual es posible reportar servicios públicos y solicitar atención en distintos puntos de la ciudad.

$!Personal municipal intervino La Madriguera con labores de limpieza y retiro de maleza.
Personal municipal intervino La Madriguera con labores de limpieza y retiro de maleza. CORTESÍA

Asimismo, reiteró el llamado a la población a evitar arrojar basura o escombro en arroyos y cauces naturales, al advertir que estas prácticas no solo deterioran el entorno, sino que también representan un riesgo para la seguridad y la salud de la comunidad.

Las acciones forman parte de un programa permanente impulsado por el Ayuntamiento, cuyo objetivo es mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos, fortalecer la prevención sanitaria y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Saltillo.

