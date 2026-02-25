Alcalde de Torreón anuncia aumento salarial y mejores prestaciones para la Policía Municipal

Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Alcalde de Torreón anuncia aumento salarial y mejores prestaciones para la Policía Municipal
    El alcalde Román Alberto Cepeda anunció un aumento salarial de mil pesos mensuales para los elementos de la Policía Municipal. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Román Cepeda destacó un presupuesto histórico de 800 millones de pesos destinado a fortalecer equipamiento, capacitación y tecnología

TORREÓN, COAH.- Los elementos de la Policía Municipal recibirán este año un aumento salarial de mil pesos para alcanzar los 19 mil 200 pesos mensuales, además de una mejora sustancial en las condiciones del seguro de vida, anunció el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

Este incremento busca no solo reconocer la labor de los policías, sino también garantizar que los elementos cuenten con mejores prestaciones que beneficien tanto su seguridad como la de sus familias, dando prioridad a la estabilidad laboral.

Señaló que el aumento forma parte del compromiso de la administración municipal por seguir dignificando las condiciones de los elementos y de sus familias, y responde al presupuesto histórico destinado este año a seguridad pública, que asciende a alrededor de 800 millones de pesos.

Esta cifra representa un esfuerzo financiero sin precedentes para el municipio y refleja la prioridad que se le otorga a la seguridad ciudadana en Torreón, permitiendo ampliar los recursos destinados a equipamiento, capacitación y desarrollo profesional de los policías.

Durante su administración, comentó que se han entregado 290 patrullas, además de uniformes, drones, armamento y equipo táctico; asimismo, se ha invertido en capacitación y en tecnología para el Centro de Control y Comando (C-2).

Estas inversiones han permitido modernizar la función operativa de la Policía Municipal, facilitando una respuesta más eficiente ante emergencias y fortaleciendo la prevención del delito.

El presidente municipal añadió que a la inversión de 800 millones de pesos se sumará la que se genere por parte del Gobierno del Estado, bajo el esquema de coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha contribuido a que Torreón se ubique como la tercera ciudad de más de 500 mil habitantes más segura del país.

