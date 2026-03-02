Alcanza Coahuila el 90% de su meta en preinscripciones escolares

Coahuila
/ 2 marzo 2026
    Alcanza Coahuila el 90% de su meta en preinscripciones escolares
    Hugo Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, destacó la estabilidad de la matrícula estatal para el periodo 2026-2027. MANUEL RODRÍGUEZ

Estiman que más de 90 mil alumnos ingresarán al primer año de preescolar, primaria y secundaria

El proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 en Coahuila registra un avance significativo, alcanzando un promedio del 90 por ciento de las metas establecidas en los niveles de educación básica.

Hugo Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica en la entidad, informó que las cifras se han comportado según lo previsto, destacando un cumplimiento casi total en el nivel de preescolar. “Se comportaron los números como se esperaba. Estamos en preescolar alrededor del 95 % de lo esperado. Todavía faltan algunos movimientos más durante este mes”, señaló el funcionario estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán limpieza y movilidad en Ramos Arizpe con nuevas unidades y ordenamiento vial

En cuanto a primaria y secundaria, el reporte indica un avance de entre el 85 y 90 por ciento. Lozano Sánchez explicó que estos datos corresponden principalmente a las escuelas de las zonas urbanas. “Nos falta ahí el dato de las escuelas rurales; están cerrando los números, pero vamos a estar dentro de las metas establecidas para este ciclo escolar”, puntualizó el subsecretario sobre el cierre del proceso.

El funcionario detalló que este periodo es fundamental para analizar la demanda y determinar dónde es necesario ampliar la cobertura o realizar ajustes de acuerdo con los números que arroja la preinscripción. Respecto al volumen de estudiantes que se integrarán al sistema educativo, el entrevistado confirmó que “son más de 90 mil alumnos que se preinscriben al primer año de cada uno de los niveles”.

Finalmente, Lozano Sánchez aseguró que, a pesar de los movimientos poblacionales naturales, la matrícula estatal se mantiene estable, garantizando que existe oferta suficiente para cubrir las necesidades de la entidad.

