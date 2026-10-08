¡Alerta! Contraloría de Saltillo advierte por extorsión telefónica: este número no pertenece a la dependencia
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El Gobierno de Saltillo advierte a la ciudadanía, proveedores y contratistas sobre intentos de fraude mediante llamadas provenientes del (81) 4133 2334, el cual suplanta la identidad de la Contraloría Municipal
El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Contraloría Municipal, emitió una alerta urgente a la ciudadanía, así como a proveedores y contratistas de la administración pública, tras detectar intentos de comunicación fraudulenta a nombre de la dependencia.
Las autoridades locales identificaron que se están realizando llamadas desde la línea 81 4133 2334. A través de este contacto, personas no identificadas pretenden hacerse pasar por inspectores o personal administrativo del órgano de control interno del municipio.
RIESGO DE EXTORSIÓN
El organismo municipal enfatizó que la línea telefónica en cuestión no pertenece ni tiene relación alguna con la Contraloría Municipal de Saltillo. Por ello, se solicitó a la población mantenerse atenta y evitar responder a llamadas de dicho número.
Asimismo, las autoridades hicieron un llamado categórico a la población para abstenerse de entregar cualquier tipo de información sensible, entre la que destacan:
Datos personales confidenciales. Información bancaria o financiera. Documentación interna de empresas, proveedores o contratistas.
Se advierte que este tipo de prácticas suelen ser empleadas para cometer fraudes, extorsiones o recopilación ilícita de datos.
La Contraloría Municipal reiteró que todos sus requerimientos de información, notificaciones y trámites se realizan exclusivamente a través de sus canales e instancias oficiales.
Para cualquier duda, aclaración o verificación de llamadas de trabajo, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía sus números telefónicos y correo institucional autorizados:
Teléfonos directos: 844 688 0548, 844 688 0492 y 844 688 6602 Correo electrónico institucional: proveedoresycontratistas@saltillo.gob.mx
Las autoridades exhortan a quienes hayan recibido llamadas de la línea apócrifa a ignorar las peticiones de los interlocutores y reportar el incidente a los canales oficiales para evitar ser víctimas de un delito patrimonial.