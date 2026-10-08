¡Alerta! Contraloría de Saltillo advierte por extorsión telefónica: este número no pertenece a la dependencia

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    ¡Alerta! Contraloría de Saltillo advierte por extorsión telefónica: este número no pertenece a la dependencia
    Autoridades recomiendan no contestar ni brindar datos personales o bancarios ante llamadas sospechosas. REDES SOCIALES

El Gobierno de Saltillo advierte a la ciudadanía, proveedores y contratistas sobre intentos de fraude mediante llamadas provenientes del (81) 4133 2334, el cual suplanta la identidad de la Contraloría Municipal

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Contraloría Municipal, emitió una alerta urgente a la ciudadanía, así como a proveedores y contratistas de la administración pública, tras detectar intentos de comunicación fraudulenta a nombre de la dependencia.

Las autoridades locales identificaron que se están realizando llamadas desde la línea 81 4133 2334. A través de este contacto, personas no identificadas pretenden hacerse pasar por inspectores o personal administrativo del órgano de control interno del municipio.

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RIESGO DE EXTORSIÓN

El organismo municipal enfatizó que la línea telefónica en cuestión no pertenece ni tiene relación alguna con la Contraloría Municipal de Saltillo. Por ello, se solicitó a la población mantenerse atenta y evitar responder a llamadas de dicho número.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado categórico a la población para abstenerse de entregar cualquier tipo de información sensible, entre la que destacan:

Datos personales confidenciales. Información bancaria o financiera. Documentación interna de empresas, proveedores o contratistas.

Se advierte que este tipo de prácticas suelen ser empleadas para cometer fraudes, extorsiones o recopilación ilícita de datos.

La Contraloría Municipal reiteró que todos sus requerimientos de información, notificaciones y trámites se realizan exclusivamente a través de sus canales e instancias oficiales.

Para cualquier duda, aclaración o verificación de llamadas de trabajo, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía sus números telefónicos y correo institucional autorizados:

Teléfonos directos: 844 688 0548, 844 688 0492 y 844 688 6602 Correo electrónico institucional: proveedoresycontratistas@saltillo.gob.mx

Las autoridades exhortan a quienes hayan recibido llamadas de la línea apócrifa a ignorar las peticiones de los interlocutores y reportar el incidente a los canales oficiales para evitar ser víctimas de un delito patrimonial.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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