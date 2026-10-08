Capta Daniel Garza Tobón impresionante clavado de un águila pescadora en Saltillo

Una visitante alada convirtió la mañana del martes en un espectáculo para un grupo de fotógrafos de naturaleza en Saltillo. Se trata de un águila pescadora que fue captada en pleno vuelo y durante un clavado sobre el Lago de la Ciudad Deportiva, donde logró atrapar una tilapia africana. El biólogo y fotógrafo saltillense Daniel Garza Tobón compartió en sus redes sociales las imágenes del encuentro ocurrido este 6 de octubre, luego de acudir al sitio acompañado por los fotógrafos Lico Zertuchev, Luis Rodríguez y Francisco García Loyola.

Las fotografías muestran el momento en que el ave se aproxima a la superficie del agua y se lanza en picada para conseguir alimento. Tras sumergirse, el águila pescadora volvió a emerger con el pez sujeto entre sus garras. La presencia de esta especie en Saltillo no es completamente inusual. De acuerdo con Garza Tobón, durante su temporada migratoria el águila pescadora visita ocasionalmente la ciudad, por lo que algunos observadores tienen la oportunidad de documentar su paso por cuerpos de agua como el ubicado en la Ciudad Deportiva. El encuentro, sin embargo, requiere paciencia y oportunidad, pues la permanencia de estas aves en la zona puede ser temporal antes de continuar con su recorrido migratorio hacia otras regiones. Para los fotógrafos de naturaleza, escenas como la registrada en el lago permiten observar de cerca el comportamiento de una especie especializada en la captura de peces y, al mismo tiempo, llaman la atención sobre la diversidad de fauna que puede encontrarse dentro de la propia ciudad.

Garza Tobón acompañó la publicación con un llamado a conocer y valorar la naturaleza, al considerar que el acercamiento y conocimiento de estas especies contribuye a generar mayor interés por su conservación. Las imágenes fueron tomadas durante la mañana del 6 de octubre en el Lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo.

GARZA TOBÓN COMPARTE REFLEXIÓN Garza Tobón compartió además en sus redes sociales una reflexión sobre los más de 30 años que lleva dedicado a la fotografía de naturaleza, disciplina en la que, a través de su cámara, ha documentado la biodiversidad de México, incluidas mil 29 especies de aves y la mayoría de los mamíferos grandes y medianos, además de diversos paisajes del país. Señaló que este trabajo le ha permitido realizar aportaciones al conocimiento y la investigación científica, así como publicar más de 30 libros que reúnen más de 7 mil fotografías para acercar la naturaleza a la sociedad, bajo la convicción de que “solo se ama lo que se conoce”. La publicación fue acompañada por una fotografía de Lico Zertuche y Garza Tobón aprovechó para preguntar a sus seguidores qué maravilla natural les gustaría que les compartiera en sus próximas publicaciones.

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