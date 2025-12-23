Alerta en Coahuila por ‘Suicidios-Homicidios’; expertos analizan patrón de violencia y evasión de justicia

Un nuevo patrón de comportamiento de violencia de género, clasificada por especialistas como “suicidio-homicidio”, ha encendido las alertas en el estado tras registrarse tres casos de alto impacto en lo que va de 2025. El incidente más reciente ocurrió este domingo en el municipio de Parras de la Fuente, donde una mujer sobrevivió tras ser apuñalada en 17 ocasiones y golpeada por su esposo, quien posteriormente se quitó la vida. TE PUEDE INTERESAR: Adulto mayor asesina a su esposa en la fila del Banco del Bienestar, después se suicida, en Monclova (video) Desde la perspectiva de la suicidiología, estos actos suelen ser perpetrados, en su mayoría, por hombres en un contexto de ruptura sentimental no superada. La experta en el tema, Karla Patricia Valdés, señala que el agresor actúa bajo un “arranque de ira” y un profundo deseo de venganza. Sin embargo, el suicidio posterior al crimen tiene una motivación específica: evitar el castigo. “El agresor busca eludir la responsabilidad penal, la cárcel y el juicio social o familiar que devendría de sus actos”, explicó la especialista.

En algunos casos, existen factores de riesgo adicionales, como antecedentes de suicidio en la familia del agresor, lo que incrementa la probabilidad de que este elija esa salida tras cometer la agresión. SEÑALES DE ALERTA Y PREVENCIÓN La prevención de estos casos es compleja, ya que depende del comportamiento del agresor, pero existen “focos rojos” que las víctimas y su entorno no deben ignorar. La suicidóloga Karla Valdés, destaca tres: La primera son amenazas directas, comentarios como “me voy a suicidar si me dejas” o frases de odio como “vas a ver quién soy”; la segunda es la incapacidad de aceptar la separación, conductas persecutorias o de hostigamiento tras el divorcio; y la tercera tiene que ver con el historial de violencia, “Relaciones marcadas por la agresividad física o verbal”.