Alerta en Coahuila por ‘Suicidios-Homicidios’; expertos analizan patrón de violencia y evasión de justicia

/ 23 diciembre 2025
    El caso más reciente ocurrió el fin de semana en el municipio de Parras de la Fuente. FOTO: PEDRO PESINA

Especialistas advierten que la falta de control de ira y el miedo a la cárcel son parte de los factores que impulsan esta conducta.

Un nuevo patrón de comportamiento de violencia de género, clasificada por especialistas como “suicidio-homicidio”, ha encendido las alertas en el estado tras registrarse tres casos de alto impacto en lo que va de 2025.

El incidente más reciente ocurrió este domingo en el municipio de Parras de la Fuente, donde una mujer sobrevivió tras ser apuñalada en 17 ocasiones y golpeada por su esposo, quien posteriormente se quitó la vida.

Desde la perspectiva de la suicidiología, estos actos suelen ser perpetrados, en su mayoría, por hombres en un contexto de ruptura sentimental no superada. La experta en el tema, Karla Patricia Valdés, señala que el agresor actúa bajo un “arranque de ira” y un profundo deseo de venganza.

Sin embargo, el suicidio posterior al crimen tiene una motivación específica: evitar el castigo. “El agresor busca eludir la responsabilidad penal, la cárcel y el juicio social o familiar que devendría de sus actos”, explicó la especialista.

$!Adulto mayor asesinó a su esposa en la fila del Banco del Bienestar, en Monclova.
Adulto mayor asesinó a su esposa en la fila del Banco del Bienestar, en Monclova. FOTO: VANGUARDIA

En algunos casos, existen factores de riesgo adicionales, como antecedentes de suicidio en la familia del agresor, lo que incrementa la probabilidad de que este elija esa salida tras cometer la agresión.

SEÑALES DE ALERTA Y PREVENCIÓN

La prevención de estos casos es compleja, ya que depende del comportamiento del agresor, pero existen “focos rojos” que las víctimas y su entorno no deben ignorar. La suicidóloga Karla Valdés, destaca tres: La primera son amenazas directas, comentarios como “me voy a suicidar si me dejas” o frases de odio como “vas a ver quién soy”; la segunda es la incapacidad de aceptar la separación, conductas persecutorias o de hostigamiento tras el divorcio; y la tercera tiene que ver con el historial de violencia, “Relaciones marcadas por la agresividad física o verbal”.

$!Fue el mensaje que compartió en redes sociales la mujer agredida en Parras.
Fue el mensaje que compartió en redes sociales la mujer agredida en Parras. FOTO: ESPECIAL

Valdés recomienda que ante estas señales se establezcan medidas de restricción, se busque acompañamiento en lugares públicos y, fundamentalmente, se exhorte al potencial agresor a buscar ayuda profesional.

El tratamiento ideal debe ser integral, psicológico y psiquiátrico, ya que mientras la terapia ayuda a procesar el duelo y la autoestima, el apoyo psiquiátrico es crucial para controlar la impulsividad y la ira mediante medicación.

RECUENTO DE CASOS

Coahuila ha sido escenario de tres casos de “Homicidio-Suicidio”. En mayo de este año en el municipio de Monclova un hombre asesinó a su exesposa de 57 años mientras ella acompañaba a su madre a cobrar una pensión Bienestar; el agresor acabó con su vida en el lugar tras atacar y decirle: “Ahora sí nos vamos a ir los dos”.

Otro caso, se registró en el mes de junio en el municipio de Frontera, en la misma región. Una joven murió apuñalada por su esposo, quien huyó para luego terminar con su vida.

Y el más reciente se registró el día 21 de Diciembre en Parras de la Fuente. En este caso, a diferencia de los anteriores, la víctima logró sobrevivir al ataque tras 17 puñaladas.

