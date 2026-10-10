Alerta ganadera en Coahuila por abigeato; se llevan hasta 20 cabezas

El dirigente señaló que el abigeato representa una preocupación para el sector, debido a que algunos grupos presuntamente cuentan con infraestructura para trasladar y comercializar los animales robados, además de rastros clandestinos y mecanismos irregulares para introducirlos al mercado. Explicó que, a diferencia del robo ocasional de un animal, el abigeato organizado implica grupos con capacidad económica y logística para sustraer numerosas cabezas, trasladarlas y comercializar la carne.

Bandas presuntamente dedicadas al robo organizado de ganado mantienen en alerta a los productores rurales de Coahuila , con operaciones que pueden alcanzar el hurto de hasta 20 cabezas de animales en una sola noche, advirtió Marco Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Castaños y delegado estatal de la Unión Ganadera para el combate al abigeato y la cacería furtiva.

Rodríguez mencionó que las zonas de mayor preocupación incluyen Ocampo, sectores rurales de Sacramento y áreas de Castaños, particularmente Palo Blanco y Soledad. También mencionó puntos de Santa Eulalia y algunos ejidos de San Buenaventura y Acuña. Como ejemplo, citó el robo de aproximadamente 27 cabezas de ganado en un rancho de Ocampo, propiedad de un representante de la Unión Ganadera estatal.

De acuerdo con el dirigente, las investigaciones permitieron identificar a varios presuntos integrantes de la banda, algunos de los cuales ya habrían sido consignados. Añadió que las autoridades mantienen acciones para localizar a quien identificó como el presunto cabecilla, por lo que evitó proporcionar nombres para no entorpecer las indagatorias. También señaló que se ha detectado el uso de un mercado irregular de aretes de identificación ganadera, presuntamente utilizados para aparentar la legalidad de animales robados.

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES

Rodríguez sostuvo que la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y las corporaciones policiales ha sido importante para enfrentar el problema. Reconoció las acciones de la Policía de Acción y Reacción, la Policía Estatal y la Fiscalía en los operativos realizados en zonas rurales. En el caso de Castaños, aseguró que una banda que operaba en la región tenía su base en Espinazo, Nuevo León, desde donde presuntamente ingresaba por brechas para robar animales en ranchos coahuilenses. Según su testimonio, la intervención policial permitió frenar los robos atribuidos a ese grupo en aproximadamente 15 días.

A pesar de la problemática, el líder ganadero reconoció que la incidencia general de este delito ha mantenido una tendencia a la baja en la Región Centro, gracias a las acciones operativas implementadas por las corporaciones de seguridad estatales y el trabajo coordinado de sus mandos. Destacó el respaldo del Gobierno estatal y de las autoridades de seguridad, al considerar que la organización de estos grupos dificultaba que los productores enfrentaran el problema por cuenta propia. Finalmente, reconoció el trabajo del delegado Erasmo Chiapa y las acciones emprendidas bajo la coordinación del fiscal Federico Fernández Montañez.