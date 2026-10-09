Gusano barrenador en Coahuila: 399 casos acumulados y afectación a más especies

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Coahuila registra un acumulado de 399 casos de gusano barrenador del ganado desde el pasado 29 de abril, de los cuales 31 permanecen activos y más de 300 se encuentran inactivos, de acuerdo con el reporte estatal actualizado al 5 de octubre. Adolfo Miranda Cirilo, coordinador de Desarrollo Rural en la Región Norte, informó que los casos se distribuyen en 16 municipios de la entidad. Entre las localidades con mayor incidencia destacan Parras, con seis casos; Saltillo, con cinco; Arteaga y Castaños, con dos cada uno, al igual que Cuatro Ciénegas, Lamadrid y San Pedro.

AFECTACIÓN EN DIVERSAS ESPECIES El informe detalla que la plaga ha impactado principalmente al ganado bovino con 159 casos, seguido por los caninos con 122, equinos con 59, caprinos con 27, ovinos con 16 y porcinos con 10. También se han contabilizado dos casos en felinos, dos en aves, uno en lepóridos y uno más en fauna silvestre. Como parte de las acciones de control y barrido epidemiológico, las autoridades sanitarias han inspeccionado y tratado a 249 mil 540 animales, tras la visita de personal especializado a 6 mil 395 predios distribuidos en 31 municipios. DETECTAN 85 CASOS DE MIASIS Estas labores permitieron detectar oportunamente 85 casos de miasis por gusano barrenador, lo que, de acuerdo con Miranda Cirilo, fortalece la contención y evita una mayor propagación de la plaga.

De forma paralela, desde el inicio de la contingencia se han impartido 96 capacitaciones dirigidas a productores y a la ciudadanía, con el objetivo de que la población adquiera las herramientas necesarias para identificar posibles casos de manera oportuna y dar aviso inmediato a las autoridades. El coordinador subrayó la importancia de la participación activa del sector pecuario y enfatizó que la detección temprana y el reporte inmediato son claves para proteger la sanidad animal en Coahuila.