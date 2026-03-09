Alertan en Arteaga por fraudes en renta de cabañas con inteligencia artificial

Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Alertan en Arteaga por fraudes en renta de cabañas con inteligencia artificial
    El municipio exhortó a verificar el padrón oficial de hospedajes antes de realizar reservaciones. ARCHIVO

Autoridades municipales exhortan a verificar el padrón oficial de hospedajes ante el aumento de fraudes previo a Semana Santa

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, advirtió sobre una nueva modalidad de fraude en la renta de cabañas que utiliza inteligencia artificial para engañar a turistas, especialmente de cara a la temporada vacacional.

“Se presentó un caso de una cabaña que ofrecía muchísimas amenidades a un precio demasiado módico. Ya se contactó a personas que hicieron la reservación y, desafortunadamente, cayeron en este fraude”, detalló la funcionaria.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye Marcha del 8M en Torreón con saldo blanco y participación de 5 mil mujeres

Ante esta situación, la alcaldesa informó que se ha brindado acompañamiento a las víctimas. “Se les invitó a que realizaran su denuncia también con la policía cibernética”, para rastrear a los responsables de estas ofertas engañosas.

Sánchez Flores exhortó a los visitantes a extremar precauciones y consultar las fuentes oficiales. “Invitarlos a que verifiquen nuestra página; se está actualizando nuestro padrón precisamente para que tengan un hospedaje seguro en esta Semana Santa”, afirmó.

Además de los delitos cibernéticos, el municipio reforzará la seguridad en la zona serrana. La alcaldesa señaló que buscan establecer controles de acceso y horarios para quienes realizan senderismo, con el fin de evitar accidentes por la falta de luz natural.

Sobre el cuidado ambiental, recordó que las fogatas están prohibidas. “Sí estamos aplicando multas; ya hemos detenido y van desde los 5 mil pesos hasta los 12 mil pesos, en caso de que se cause accidente o incendio”, advirtió.

Finalmente, la edil destacó que trabajarán de la mano con brigadistas locales para asegurar que los visitantes no dejen basura. “Invitarlos a quienes realicen la actividad a que lo hagan bajo estos lineamientos, con seguridad y sin fuego”, concluyó la alcaldesa.

