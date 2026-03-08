Concluye Marcha del 8M en Torreón con saldo blanco y participación de 5 mil mujeres
Miles de mujeres participaron en la marcha del 8M en la región Laguna, que concluyó en la Plaza Mayor con actividades de visibilización y un operativo de seguridad
TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de laguneras se sumaron a la movilización anual que recorrió las principales calles del centro de la ciudad, reportando un final de jornada sin incidentes y con saldo blanco, según informaron las autoridades municipales.
El contingente, integrado por aproximadamente 5 mil participantes, inició su trayecto en la calle Múzquiz. Con consignas y pancartas, las mujeres avanzaron de manera organizada hacia la Plaza Mayor, punto de concentración donde se realizaron actos de visibilización por las mujeres desaparecidas y discursos de reflexión.
Para garantizar el desarrollo pacífico de la movilización, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegó un operativo de proximidad integrado exclusivamente por 230 mujeres policías. Las agentes mantuvieron una presencia cercana durante todo el trayecto para brindar apoyo inmediato en caso de ser necesario.
”Prevaleció el respeto mutuo entre las participantes y las autoridades, lo que permitió que la movilización se llevara a cabo sin contratiempos”, señalaron fuentes oficiales.
Tras las intervenciones en la explanada de la Plaza Mayor, las asistentes comenzaron a retirarse de forma gradual.
Las corporaciones de los tres órdenes de gobierno reiteraron su compromiso con el derecho a la libre manifestación, destacando que las acciones de coordinación permitieron mantener el orden y la tranquilidad en todo momento.