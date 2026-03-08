Concluye Marcha del 8M en Torreón con saldo blanco y participación de 5 mil mujeres

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de laguneras se sumaron a la movilización anual que recorrió las principales calles del centro de la ciudad, reportando un final de jornada sin incidentes y con saldo blanco, según informaron las autoridades municipales.

El contingente, integrado por aproximadamente 5 mil participantes, inició su trayecto en la calle Múzquiz. Con consignas y pancartas, las mujeres avanzaron de manera organizada hacia la Plaza Mayor, punto de concentración donde se realizaron actos de visibilización por las mujeres desaparecidas y discursos de reflexión.

