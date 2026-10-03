Alertan por ‘cuello de botella’ en tramo Los Chorros tras ampliación de vías a Coahuila

El legislador reconoció los compromisos del Gobierno Federal para ampliar la vía Saltillo-Matehuala y proyectar a cuatro carriles la carretera Saltillo-Monclova, pero insistió en que el problema operativo persistirá en la carretera 57.

El diputado federal Jericó Abramo Masso advirtió que la ampliación de carreteras hacia Coahuila generará un grave embudo vehicular en el tramo de “Los Chorros”, por lo que urgió a liberar recursos federales para su rectificación.

Abramo Masso detalló la peligrosidad del tramo de Los Chorros, donde se han registrado números críticos en los últimos cinco años.

“Los últimos 5 años se han presentado 244 accidentes. Han fallecido, lamentablemente, cerca de 34 personas. Han sufrido lesiones más de 160 personas y hay un costo logístico de más de 1100 millones de pesos”, señaló.

El diputado recordó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) valuó previamente la rectificación en mil 580 millones de pesos, presupuesto que no se ha asignado formalmente por parte de Hacienda.

PAGARÁN PREDIOS, PERO PRESIONAN POR INICIO DE OBRA

A pesar de que el Presupuesto de Egresos de la Federación no etiqueta la obra de forma directa, Abramo Masso reveló que ya hay avances en la liberación de terrenos.

“Lo que tengo que reconocer es que la SICT ya pagó los predios de la nueva zona de afectación a los dueños. O sea, entonces sí tienen planeado hacer Los Chorros. Lo que estoy yo presionando es que ya lo inicien”, afirmó.

Añadió que continuarán buscando que la obra reciba recursos de la bolsa general destinada al mejoramiento de carreteras del país.

En el rubro económico, el legislador señaló que Coahuila tendrá un incremento del 4.7% en términos reales en participaciones federales, aunque condicionado al cumplimiento de metas macroeconómicas.

Explicó que este aumento en el Ramo 33 depende de que México logre un crecimiento económico de al menos 1.7%, así como del comportamiento de los ingresos petroleros y fiscales.

Sin embargo, expresó preocupación por el endeudamiento nacional: “El déficit fiscal va a alcanzar, van a pedir 1.8 trillones de pesos para poder cumplir el presupuesto (...) y van a tener que dirigir 1.5 billones de pesos para pagar intereses este año”.

PROPUESTA PARA VOTAR EL PRESUPUESTO POR BLOQUES

Rumbo a la discusión del sexto paquete económico de la actual administración federal, el diputado cuestionó la metodología del gasto público aplicada en los últimos años.

“En los 8 años de gobierno de Morena (...) ellos primero planean en qué van a gastar y luego ven cómo lo van a cobrar, cómo van a ingresar para cubrir los compromisos del sector público. Y es un error”, sostuvo.

Para evitar debates ineficientes, propuso reformar la ley para que el Presupuesto de Egresos se vote en cuatro bloques: programas sociales, infraestructura, deuda y gasto de gobierno.

AVANZAN INICIATIVAS DE SEGUROS Y REFORMAS PARLAMENTARIAS

Finalmente, Abramo Masso informó que el próximo 14 de octubre la Comisión de Asuntos Parlamentarios discutirá su propuesta de votación por bloques presupuestales.

Asimismo, confirmó un acuerdo político entre las bancadas para avanzar en la iniciativa en materia de seguros tras la aprobación de la Ley de Ingresos.

“Ya hicimos el acuerdo con Morena, PT, Verde, PRI, PAN y MC a que se pueda votar en los próximos términos después de la autorización del paquete de ingresos”, concluyó.