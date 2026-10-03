Califica Óscar Pimentel como caso fortuito agresión en secundaria de Torreón; descarta crisis de seguridad en Coahuila

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, calificó como un hecho atípico y fortuito la agresión registrada por dos alumnos en la Secundaria Número 13 de Torreón, descartando que el suceso responda a un deterioro en las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado.

Pimentel González aclaró que el estatus de Coahuila como una de las entidades más seguras del país no exime la ocurrencia de eventos aislados. “El hecho de que sea el estado más seguro no quiere decir que no ocurran situaciones”, puntualizó el funcionario.

Respecto al origen del ataque en el plantel educativo, el funcionario estatal precisó que las investigaciones iniciales vinculan el comportamiento de los jóvenes con dinámicas promovidas en internet. “Estamos frente a un tema de jóvenes que pertenecían propiamente a una secta de perpetradores de actos agresivos”, explicó.

Asimismo, subrayó que este tipo de conductas responden a un contexto global influenciado por las redes digitales. “Es un fenómeno que se está enfrentando a nivel mundial, que mucho tiene que ver con los contenidos violentos que se transmiten a través de las plataformas digitales”, indicó.

Ante lo sucedido en la Comarca Lagunera, el secretario de Gobierno aseguró que la administración estatal actuó de manera inmediata para respaldar al personal docente y a las familias. “Es un hecho aislado que de cualquier modo se ha atendido con un protocolo de atención a la comunidad educativa inmediato”, enfatizó.

Pimentel González recordó la necesidad de dar continuidad a los programas formativos dentro de las aulas. “Hay toda una serie de valores que se continúan inculcando en las escuelas y que se está reforzando en este gobierno”, señaló en referencia a la estrategia educativa estatal.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

Pimentel sostuvo que la percepción de seguridad en Coahuila se respalda en datos del INEGI, en la eficacia de las corporaciones y en el trabajo judicial, aunque reconoció que persisten áreas de oportunidad en el entorno doméstico. “Nos falta trabajar mucho lo que tiene que ver con el tema de la violencia familiar”, reconoció.

Para abordar esta problemática de fondo, concluyó que la estrategia gubernamental se enfocará en esquemas preventivos de largo plazo. “La idea es prevenirlo a través de la educación, del trabajo comunitario y sobre todo buscando cambiar los estereotipos culturales respecto de la mujer”, finalizó.

AVANCES EN MATERIA MIGRATORIA

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Gobierno informó que el flujo migratorio que transita por la entidad registró una disminución superior al 90 por ciento, atribuible a la coordinación operativa entre las fuerzas federales, la Guardia Nacional, la Defensa y las fiscalías.

El funcionario destacó que la desarticulación de redes de tráfico de personas y las nuevas pautas federales redujeron la presión en las fronteras de la entidad. “Ha ayudado mucho que el gobierno federal ya no promueve las caravanas de migrantes del sur de México hacia el norte”, afirmó.