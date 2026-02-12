¿Ya viste? ¡Puedes suscribirte a X Premium (antes Twitter) por solo 54 pesos al mes!

Tech
/ 12 febrero 2026
    ¿Ya viste? ¡Puedes suscribirte a X Premium (antes Twitter) por solo 54 pesos al mes!
    Los planes Basic, Premium y Premium+ incluyen beneficios como edición de publicaciones, menos anuncios y acceso a herramientas avanzadas como Grok. IA

X mantiene en 54.38 pesos su plan Basic en México y refuerza su oferta Premium con herramientas de monetización, verificación y acceso a IA

La plataforma X —antes conocida como Twitter— tiene sus planes de suscripción con un 50% de descuento. La promoción aplica para todos los niveles de X Premium en México: Basic, Premium y Premium+, y busca que más personas se animen a probar las funciones extra que ofrece la plataforma.

Hasta febrero de 2026, los precios en México se mantienen sin cambios tras los ajustes de inicio de año, y hay opciones de pago mensual o anual que permiten ahorrar un poco más si decides quedarte por más tiempo.

La idea es que quienes usan mucho la red social —ya sea para crear contenido, vender, informar o simplemente participar más— tengan herramientas que les ayuden a destacar. Entre los beneficios están la verificación de cuenta, menos anuncios y acceso a funciones de inteligencia artificial como Grok.

En cuanto a costos mensuales (ya con la promoción por dos meses), el plan Basic queda en 54.38 pesos; el Premium en 145 pesos; y el Premium+ en 810 pesos al mes. El precio final puede variar ligeramente dependiendo de impuestos o forma de pago.

El plan Basic es ideal si solo quieres más libertad al publicar: puedes editar tus posts durante una hora después de subirlos, escribir textos mucho más largos y subir videos extensos. No quita anuncios, pero sí te da más opciones que la versión gratuita.

El plan Premium ya incluye la palomita azul (después de una revisión), menos anuncios y la posibilidad de ganar dinero con tu contenido si tienes audiencia. También te da más visibilidad en respuestas y acceso a herramientas más completas para administrar tu cuenta.

Por su parte, Premium+ es la versión más completa: prácticamente elimina los anuncios, da mayor prioridad a tus publicaciones y permite usar funciones más avanzadas. Está pensado para quienes usan X de manera profesional, como creadores de contenido, periodistas o analistas.

Si estás pensando en suscribirte, los planes anuales también ofrecen ahorro adicional. En cualquier caso, con cualquiera de las tres opciones puedes tener más herramientas para destacar y aprovechar mejor la plataforma.

