Alimentos, ropa, calzado y hasta posada dan en Monclova y Frontera a caravana migrante

“Hemos llegado a reunir entre 650 kits pero se reparten en un día, el domingo salimos porque los trabajadores de Coca Cola hicieron su posada y nos obsequiaron las hamburguesas que pidieron de mas para donar al albergue, no íbamos a salir solo con eso, salimos con kits y se repartió en el trayecto desde las 3 hasta las 11 de la noche anduvimos en la carretera”, expresó el sacerdote.

No obstante hay más grupos de la sociedad que donan aguas, café, pan, ropa de invierno y cobertores a los exiliados, toda vez que muchos van en familia, con niños de muy pequeña edad y hasta adultos mayores.

“Eran alrededor de 320 migrantes”, expresó el padre Paulo.

“Más allá de las instituciones como iglesia tenemos que ser esa madre que enseña a sus hijos a ser generosos, a no perder el don humanitario, porque al final no tanto sea un migrante si no un pariente, un paisano, un vecino, el gesto es aprender a vivir en esta experiencia de humanidad, la cual en muchas ocasiones la perdemos fuera del tiempo de la Navidad”. comentó.

Dijo que Monclova y Frontera siempre se han distinguido por tener personas cálidas, acogedoras, servicial y sobre todo comprometida y no solo se ve con los migrantes también, se ha visto reflejado con apoyos a trabajadores de Altos Hornos de México que se quedaron sin sus salarios y prestaciones desde inicios del año en curso.

