Avanzan 27 aspirantes a presidencia del IEC tras examen de conocimientos

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    Avanzan 27 aspirantes a presidencia del IEC tras examen de conocimientos
    El proceso para elegir a la próxima consejera presidenta del IEC continuará con las etapas de ensayo y entrevistas antes de definir la terna final. ESPECIAL

El proceso continuará con la evaluación de ensayos y entrevistas antes de definir la terna final

El Instituto Nacional Electoral se encuentra en vísperas de continuar con la siguiente etapa del proceso de selección de quien será la nueva consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.

En días recientes, el INE dio a conocer la lista de las 27 aspirantes que avanzaron en el proceso, luego de la aplicación de una prueba de conocimientos en la que participaron 50 candidatas registradas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suman-11-quejas-contra-actores-politicos-en-proceso-electoral-de-coahuila-EA20645771

De acuerdo con el organismo electoral, el listado quedó integrado por 27 perfiles debido a que en la posición número 25 se registró un empate entre tres aspirantes, por lo que todas avanzaron a la siguiente etapa.

Entre las participantes se encuentran Karla Ivonne Natividad, Karla Victoria González, Clara Patricia Mujica, Martha Hilda Oyervides, Diana Yaneth Escobedo, Patricia Esther Yeverino Mayola, Larissa Rodríguez Villarreal, Aurora Mayela Galindo, Andrea Meza López, María José Ramos, Bárbara Pérez Pedraza, Diana Atenea Estrada y Guadalupe Abigaíl Salazar.

También figuran Yessica Esquivel Alonso, María de Lourdes Hernández, Nora Lydia González, Tania Berenice Garza, Laura Selene Valdés, Patricia Linnet Guel, Andrea Delgado Quintero, Sara Álvarez Anguiano, Zayra Astrid Rodríguez, Laura Cristina Macías, Vanessa Martínez Alvarado, Lucelldy Angélica Carrejo, Betsaida Ayerim Villanueva e Itzy Yosido Uchino.

Todas obtuvieron calificaciones de entre 8.75 y 6.15 puntos en el examen de conocimientos.

Ahora, el INE desarrollará dos etapas más antes de presentar la terna final. La primera consiste en la elaboración de un ensayo, el cual deberá entregarse antes del próximo 30 de mayo.

Posteriormente, el organismo evaluará los trabajos para definir qué aspirantes avanzarán a la fase de entrevistas. Después se integrará la terna que será presentada ante el Consejo General del INE, órgano encargado de tomar la decisión final.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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