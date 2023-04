Alta rotación de personal en el Sureste de Coahuila: empresas cambian hasta el 100% de su personal en sólo 4 meses

El investigador Antonio Serrano recalcó que el problema de rotación de personal se va a solucionar cuando ya no lleguen más empresas a la región

Un alto índice de rotación de personal puede ser el síntoma de debilidades en la estructura empresarial que deben ser atendidas de manera urgente, o traerá consecuencias graves para las compañías.

Así se considera desde la perspectiva de la economía, manifiesta el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Antonio Serrano Camarena, quien observa que, cuando el índice de rotación es muy alto y las renuncias ocurren en poco tiempo, los procesos de reclutamiento, contratación y capacitación de nuevos empleados pueden llegar a generar gastos no presupuestados a las administraciones.

De acuerdo con declaraciones de ingenieros industriales, en empresas de la Región Sureste de Coahuila, la plantilla laboral de algunas empresas del ramo automotriz llega a renovarse a los 4 meses, alcanzando un cien por ciento de rotación de personal.

Esta situación se agrava con la llegada de más empresas, dice Serrano, pues los trabajadores siempre van a buscar mejores salarios o las condiciones óptimas para desempeñar su trabajo en ambientes laborales más justos y con perspectiva de desarrollo profesional.

Cabe recordar que en el primer trimestre del 2023 se anunció la instalación de por lo menos 15 empresas en la región, todas enfocadas al ramo industrial automotriz.

“Grupos de trabajadores me han dicho que las empresas pagan poco y exigen mucho; el empresario pide lealtad, pero no hay reciprocidad, no se les brinda el tiempo de descanso adecuado a los trabajadores ni tiempos de recreación y además se añade el problema del transporte porque las viviendas están a más de una hora del lugar de trabajo”, expone Serrano.

En ese sentido, dice, se observa que las compañías tienen que ofrecer sueldos competitivos, justos, además de espacios de trabajo seguros y dignos para los trabajadores de la plantilla organizacional más baja.

“Son elementos llevan al trabajador a mantenerse motivado”, apunta.

SE ESTÁN BUSCANDO SOLUCIONES, DICE CONSEJO

De acuerdo con universidades públicas y privadas que forman parte del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa de Coparmex, como UANE, UA de C y UPRA, ya se ha observado la situación que permea en la región sureste respecto a la rotación de personal y se están buscando estrategias para dar solución al problema.

El director de Vinculación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, señaló que ya se ha identificado que el fenómeno se está dando mayormente en el sector operativo y es a causa de la instalación de más empresas.

“Lo que hay que decir es que la rotación no es tan mala cuando se está ofreciendo un mayor ingreso a los trabajadores, aunque las empresas también tienen que pagarle mejor a nuestros jóvenes que están saliendo bien preparados a nivel técnico”, recalcó Pimentel.

Por su parte, la rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Cecilia de la Garza, advirtió que es necesario que las escuelas y universidades fomenten el valor de la permanencia y el compromiso de los jóvenes en las empresas, a manera de evitar la rotación de personal.

“Creo que es un tema de competencias ya que nuestros jóvenes buscan siempre mejores opciones y salarios, pero también debemos enseñarles que todo es un proceso, que deben quedarse al menos cierto periodo para que ganen experiencia y aprendan”, dijo Cecilia de la Garza.

El investigador Antonio Serrano recalcó que el problema de rotación de personal se va a solucionar cuando ya no lleguen más empresas a la región.

“Es necesario que el gobierno se dé cuenta de que hace falta regular a las empresas, vigilar las condiciones de trabajo, sancionar si es necesario y que las organizaciones logren establecerse antes de instalar más plantas ”, reflexionó.