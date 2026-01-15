Alumnas de Artes Plásticas de la UAdeC cruzan fronteras con propuestas seleccionadas por Harvard

La creatividad y el talento universitario de Coahuila alcanzan proyección internacional. Valeria Sarahí Padilla Lugo y Mónica Mena Veloz, estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se colocaron como finalistas en la convocatoria Imágenes de México, iniciativa impulsada por el Comité de Etnicidad, Migración y Derechos de la Universidad de Harvard.

Este proyecto académico y cultural tiene como objetivo compartir historias, problemáticas y experiencias de diversas geografías, épocas y comunidades de México, a través de propuestas visuales que dialogan con la memoria, la identidad y las expresiones artísticas del País.

Destaca de manera especial la obra “Hilos”, de la autoría de Valeria Sarahí Padilla Lugo, la cual fue seleccionada como ilustración principal de Imágenes de México 2026. La pieza rinde homenaje a los mitos, ritos y artes que dan forma a la identidad mexicana, consolidándose como una de las propuestas más representativas de esta edición.

Junto a ella, la obra “Matachines, una danza de devoción”, de Mónica Mena Veloz, también fue reconocida por su fuerza visual y su capacidad de representar una de las expresiones rituales más emblemáticas del país. Ambas jóvenes creadoras se mantienen como finalistas y podrían ser invitadas a presentar su trabajo en la Universidad de Harvard, como parte de la exhibición internacional.

Cabe recordar que la primera edición de Imágenes de México se desarrolló en espacios académicos de alto prestigio, como la Galería de citas de la Escuela de Posgrado en Diseño, el Comité de Etnicidad, Migración y Derechos, la Facultad de Artes y Ciencias, así como el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos.

Para esta segunda exposición, titulada “Imágenes de México: Mitos, Ritos y Artes”, se invitó a siete universidades públicas mexicanas a participar con un total de 15 carteles elaborados por estudiantes de Diseño Gráfico y disciplinas afines. Las obras fueron evaluadas por un jurado especializado, encargado de seleccionar aquellas que se exhibirán en distintos espacios académicos de Estados Unidos.

La participación de estudiantes de la UAdeC en este foro internacional reafirma el nivel académico y artístico de la institución, así como su compromiso con la proyección del talento universitario en escenarios de alcance global.