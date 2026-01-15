Alumnas de Artes Plásticas de la UAdeC cruzan fronteras con propuestas seleccionadas por Harvard

Coahuila
/ 15 enero 2026
    Alumnas de Artes Plásticas de la UAdeC cruzan fronteras con propuestas seleccionadas por Harvard
    “Hilos”, de la autoría de Valeria Sarahí Padilla Lugo, fue seleccionada como ilustración principal de Imágenes de México 2026 FOTO: CORTESÍA

Valeria Sarahí Padilla Lugo y Mónica Mena Veloz, fueron seleccionadas como finalistas en Imágenes de México, una prestigiosa plataforma académica impulsada por la Universidad de Harvard que difunde narrativas visuales sobre la identidad, los mitos y las expresiones culturales del País

La creatividad y el talento universitario de Coahuila alcanzan proyección internacional. Valeria Sarahí Padilla Lugo y Mónica Mena Veloz, estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se colocaron como finalistas en la convocatoria Imágenes de México, iniciativa impulsada por el Comité de Etnicidad, Migración y Derechos de la Universidad de Harvard.

Este proyecto académico y cultural tiene como objetivo compartir historias, problemáticas y experiencias de diversas geografías, épocas y comunidades de México, a través de propuestas visuales que dialogan con la memoria, la identidad y las expresiones artísticas del País.

TE PUEDE INTERESAR: Participa rector de UAdeC en debate sobre los alcances de la autonomía y la fiscalización del gasto público

Destaca de manera especial la obra “Hilos”, de la autoría de Valeria Sarahí Padilla Lugo, la cual fue seleccionada como ilustración principal de Imágenes de México 2026. La pieza rinde homenaje a los mitos, ritos y artes que dan forma a la identidad mexicana, consolidándose como una de las propuestas más representativas de esta edición.

Junto a ella, la obra “Matachines, una danza de devoción”, de Mónica Mena Veloz, también fue reconocida por su fuerza visual y su capacidad de representar una de las expresiones rituales más emblemáticas del país. Ambas jóvenes creadoras se mantienen como finalistas y podrían ser invitadas a presentar su trabajo en la Universidad de Harvard, como parte de la exhibición internacional.

Cabe recordar que la primera edición de Imágenes de México se desarrolló en espacios académicos de alto prestigio, como la Galería de citas de la Escuela de Posgrado en Diseño, el Comité de Etnicidad, Migración y Derechos, la Facultad de Artes y Ciencias, así como el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos.

Para esta segunda exposición, titulada “Imágenes de México: Mitos, Ritos y Artes”, se invitó a siete universidades públicas mexicanas a participar con un total de 15 carteles elaborados por estudiantes de Diseño Gráfico y disciplinas afines. Las obras fueron evaluadas por un jurado especializado, encargado de seleccionar aquellas que se exhibirán en distintos espacios académicos de Estados Unidos.

La participación de estudiantes de la UAdeC en este foro internacional reafirma el nivel académico y artístico de la institución, así como su compromiso con la proyección del talento universitario en escenarios de alcance global.

Temas


Arte
Creatividad
Diseño

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista