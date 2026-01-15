Participa rector de UAdeC en debate sobre los alcances de la autonomía y la fiscalización del gasto público
Rectores de universidades públicas y autoridades de fiscalización analizaron los límites, equilibrios y corresponsabilidades entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas del gasto federalizado
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo académico-institucional entre las universidades públicas autónomas y el órgano superior de fiscalización del gasto federalizado, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el encuentro Diálogos universitarios “Autonomía universitaria y fiscalización superior: Límites, equilibrios y corresponsabilidades”.
El evento reunió a rectores de universidades públicas, autoridades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), representantes de la ANUIES, de la AMEREIAF, autoridades gubernamentales, instituciones de educación superior del Estado y a la comunidad universitaria de la UASLP. Al dar la bienvenida, el rector Javier Zermeño Guerra destacó la relevancia del encuentro en el contexto de los 103 años de autonomía universitaria de la institución anfitriona.
En este marco, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, participó en el conversatorio 1 titulado “Autonomía universitaria y fiscalización del gasto federalizado: Gobernanza, responsabilidad y equilibrios constitucionales para la rendición de cuentas”. El diálogo contó también con la presencia del auditor especial del gasto federalizado de la ASF, Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, así como de los rectores Jesús Madueña Molina (Universidad Autónoma de Sinaloa) y Santos Guzmán López (Universidad Autónoma de Nuevo León).
Durante su intervención, Pimentel Martínez subrayó que el principal desafío para las universidades públicas consiste en mantener el equilibrio entre la autonomía universitaria y la obligación constitucional de rendir cuentas por el uso de recursos públicos. En ese sentido, precisó que la autonomía no debe concebirse como un espacio de excepción frente a la fiscalización, pero tampoco la fiscalización puede traducirse en una injerencia indebida en decisiones académicas, de planeación institucional u organización interna que corresponden al autogobierno universitario.
El rector de la UAdeC advirtió que uno de los retos recurrentes surge cuando los procesos de auditoría, diseñados bajo lógicas administrativas generales, no reconocen plenamente las particularidades del quehacer universitario, como los ciclos académicos, la investigación de largo plazo, la gestión colegiada y la pluralidad normativa interna.
“Preservar la autonomía implica dialogar técnicamente con los órganos fiscalizadores, fortalecer la trazabilidad del gasto y demostrar que las decisiones estratégicas, académicas, administrativas y financieras responden a fines públicos legítimos, alineados con la misión universitaria y no a criterios discrecionales. Autonomía no es inmunidad, es responsabilidad con identidad universitaria”, afirmó.
Pimentel Martínez expuso que enfrentar con solvencia una auditoría federalizada no depende de un solo factor, sino de un modelo integral de gobernanza universitaria. En primer término, destacó el papel de los órganos colegiados, como el Consejo Universitario y la Comisión General de Hacienda, cuya participación activa fortalece la legitimidad y la trazabilidad institucional.
En segundo lugar, señaló la importancia de contar con sistemas de control interno claros, documentados y preventivos, que permitan que la fiscalización sea parte de una gestión ordenada y anticipatoria, así como con una normatividad secundaria actualizada, coherente con la legislación federal y estatal, pero respetuosa del régimen autónomo.
Finalmente, subrayó la relevancia de la cultura administrativa universitaria, al considerar que cuando el personal asume la rendición de cuentas como una responsabilidad compartida —y no exclusiva del área financiera—, la auditoría deja de percibirse como una amenaza y se convierte en un ejercicio de mejora continua.
El rector de la UAdeC añadió que la fiscalización debe incorporarse desde la planeación institucional, con procesos técnicos permanentes de seguimiento preventivo al ejercicio del gasto y atención oportuna de observaciones. En este contexto, destacó el papel de la Contraloría universitaria como instancia clave para articular el control interno, acompañar a las unidades académicas y fortalecer una cultura de prevención y rendición de cuentas.
Concluyó que avanzar hacia una relación más colaborativa con los órganos fiscalizadores externos, basada en criterios técnicos, prevención de riesgos y respeto a las competencias constitucionales, no debilita la autonomía universitaria, sino que la fortalece y la legitima socialmente.