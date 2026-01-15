Participa rector de UAdeC en debate sobre los alcances de la autonomía y la fiscalización del gasto público

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo académico-institucional entre las universidades públicas autónomas y el órgano superior de fiscalización del gasto federalizado, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el encuentro Diálogos universitarios “Autonomía universitaria y fiscalización superior: Límites, equilibrios y corresponsabilidades”.

El evento reunió a rectores de universidades públicas, autoridades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), representantes de la ANUIES, de la AMEREIAF, autoridades gubernamentales, instituciones de educación superior del Estado y a la comunidad universitaria de la UASLP. Al dar la bienvenida, el rector Javier Zermeño Guerra destacó la relevancia del encuentro en el contexto de los 103 años de autonomía universitaria de la institución anfitriona.

En este marco, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, participó en el conversatorio 1 titulado “Autonomía universitaria y fiscalización del gasto federalizado: Gobernanza, responsabilidad y equilibrios constitucionales para la rendición de cuentas”. El diálogo contó también con la presencia del auditor especial del gasto federalizado de la ASF, Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, así como de los rectores Jesús Madueña Molina (Universidad Autónoma de Sinaloa) y Santos Guzmán López (Universidad Autónoma de Nuevo León).

Durante su intervención, Pimentel Martínez subrayó que el principal desafío para las universidades públicas consiste en mantener el equilibrio entre la autonomía universitaria y la obligación constitucional de rendir cuentas por el uso de recursos públicos. En ese sentido, precisó que la autonomía no debe concebirse como un espacio de excepción frente a la fiscalización, pero tampoco la fiscalización puede traducirse en una injerencia indebida en decisiones académicas, de planeación institucional u organización interna que corresponden al autogobierno universitario.