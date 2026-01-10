Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial

La Secretaría de Educación Pública alertó a estudiantes y padres de familia sobre retrasos prolongados en la entrega de certificados y títulos profesionales, una situación que podría estar relacionada con instituciones que no cuentan con un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigente.

Domingo Hernández, titular de la Oficina Enlace de la SEP en Coahuila, señaló que uno de los principales problemas detectados es que algunas universidades dilatan de manera sistemática la entrega de documentos oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: familia de Emiliano Aldaco organiza rifa para costear operación cerebral

De acuerdo con el funcionario, se trata de casos recurrentes en instituciones como la Universidad de Durango y el Instituto Universitario Paulo Freire, de las cuales la SEP ha recibido denuncias de estudiantes que, pese a haber concluido sus estudios y cubierto los pagos correspondientes, llevan entre ocho y diez años sin recibir su certificado o título profesional.

El titular de la oficina enlace también advirtió sobre prácticas irregulares, como cobros adicionales por cartas de pasantía, aun cuando los alumnos ya pagaron su título desde hace años. En estos casos, señaló, podría configurarse un fraude, ya que la institución ofreció estudios sin contar con la validez oficial correspondiente.

Hernández explicó que la SEP brinda acompañamiento a los estudiantes afectados para que puedan obtener su documentación. Señaló que algunos ya han logrado regularizar su situación, mientras que otros continúan en proceso de trámite con apoyo de la autoridad educativa.

Añadió que, a partir de la difusión de esta información, padres de familia y estudiantes se han mostrado más atentos al momento de elegir una institución educativa. Subrayó que tanto la Secretaría de Educación estatal como la federal están disponibles para orientar a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: esto es lo que debes hacer para proteger a tus perros y gatos del frío

Indicó que las sanciones para las escuelas pueden ir desde la suspensión de actividades hasta responsabilidades civiles y penales, al tratarse de un delito que puede ser castigado con cárcel.

Precisó que, cuando todo está en regla, el proceso de titulación puede completarse en un periodo de entre ocho meses y dos años, por lo que retrasos mayores suelen ser indicio de irregularidades administrativas o legales.