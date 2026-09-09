AMMJE convoca desde Monclova a coahuilenses a participar en cumbre empresarial ‘On Top’

Durante una rueda de prensa, Boreque Martínez González, presidenta de AMMJE Saltillo y líder de la cumbre estatal, acompañada por Marcela Mendoza Camero, presidenta de AMMJE Monclova, dieron a conocer los detalles del encuentro, considerado uno de los eventos más importantes de la organización a nivel nacional.

MONCLOVA, COAH.- Una invitación a empresarios, emprendedores, ejecutivos, estudiantes y público en general de todo Coahuila para participar en la Cumbre Empresarial “On Top” lanzó AMMJE desde Monclova, evento que tendrá como sede Saltillo del 7 al 11 de octubre y que busca generar nuevas alianzas y oportunidades de negocio.

Marcela Mendoza destacó que alrededor de 60 empresarias de Monclova participarán en esta cumbre, que reunirá a mujeres y hombres de diferentes puntos del país para intercambiar experiencias, capacitarse y establecer contactos comerciales.

Aunque AMMJE es una organización integrada por mujeres empresarias, aclararon que la cumbre no está limitada a sus socias, sino que la invitación es para todo el público, tanto mujeres como hombres, sean o no integrantes de la asociación.

“En lo empresarial no hay género”, señalaron durante la rueda de prensa, al destacar que uno de los principales objetivos es crear conexiones que puedan convertirse en alianzas y nuevos proyectos.

La cumbre se desarrollará bajo el lema “Conecta, inspira, lidera” y contará con conferencias, paneles, talleres y espacios de networking con especialistas y participantes provenientes de México y otros países.

Entre los temas que serán abordados se encuentran liderazgo, ventas, innovación, inteligencia emocional, transformación digital, crecimiento empresarial, nearshoring, sostenibilidad, estrategias comerciales y alianzas de valor.

El programa arrancará el 7 de octubre con el registro de participantes, una ceremonia de bienvenida y un encuentro de networking en el Museo del Desierto, donde también se ofrecerá una experiencia cultural y gastronómica.

El 8 de octubre se realizarán conferencias magistrales, paneles y encuentros de networking estratégico, además de una callejoneada por el Centro Histórico de Saltillo, con la intención de que las visitantes conozcan parte de la riqueza cultural y turística de la capital coahuilense.

Para el 9 de octubre está contemplada la Asamblea General Ordinaria Nacional de AMMJE, además de más conferencias relacionadas con transformación digital, expansión, crecimiento empresarial y estrategias comerciales. Por la noche se realizará la cena de gala.

Las actividades continuarán el 10 de octubre con una poscumbre en Monterreal y Bodegas del Viento, donde se buscará mantener el intercambio entre las participantes y generar nuevas oportunidades de negocio.

El 11 de octubre se contempla un recorrido por distintos puntos del estado para las participantes, con el propósito de mostrar parte de los atractivos turísticos y la oferta que tiene Coahuila.

Boreque Martínez destacó que la llegada de empresarias y empresarios de diferentes estados representa también una oportunidad para la economía de Coahuila, al generar movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios relacionados con el turismo de negocios.

“Uno nunca sabe dónde puede encontrar un aliado comercial”, señalaron, al destacar que una de las metas es que quienes acudan puedan encontrar nuevos clientes, proveedores, socios o incluso posibilidades para ampliar sus empresas.

La organización cuenta actualmente con más de 30 representaciones a nivel nacional, por lo que se espera una importante participación durante los días de actividades.

La cumbre será presidida por Sonia Garza, presidenta nacional de AMMJE, mientras que Boreque Martínez será la anfitriona en Saltillo.

El costo para quienes deseen vivir la experiencia completa es de 5 mil 600 pesos, además de que existen diferentes modalidades para quienes únicamente quieran participar en las conferencias y tarifas especiales para estudiantes.

Las organizadoras hicieron finalmente un llamado a los coahuilenses a aprovechar la cercanía y formar parte de este encuentro que busca conectar al sector empresarial y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

El registro y el programa completo pueden consultarse en www.ontopamgaltillo.net.