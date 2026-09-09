$!De Saltillo a CDMX lleva Zenen Vizcaino su arte al Palacio de San Lazaro

El arte del pintor de origen cubano Zenén Vizcaíno llegará al Palacio de San Lázaro en la exposición “Cabezas trocadas”, que incluye algunas piezas de su más reciente serie “Procesiones”, del 15 al 25 de septiembre.

Vizcaíno ha desarrollado su trabajo las últimas décadas desde Saltillo, donde su obra se ha ganado el gusto del público local, a la par de que continúa exponiendo en otras partes del país y fuera de este.

La propuesta que llega a la Cámara de Diputados “explora la condición humana contemporánea, a través de formas, símbolos y figuras que invitan a la reflexión”. Además de la obra reciente también hay piezas de series anteriores con las cuales el público de la CDMX podrá tener una idea más general del trabajo de este artista.