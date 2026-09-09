De Saltillo a CDMX lleva Zenen Vizcaino su arte al Palacio de San Lazaro

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    De Saltillo a CDMX lleva Zenen Vizcaino su arte al Palacio de San Lazaro

Piezas de su más reciente ‘Procesiones’ se exhibirán a partir del 15 de septiembre en el vestíbulo de la Cámara de Diputados

El arte del pintor de origen cubano Zenén Vizcaíno llegará al Palacio de San Lázaro en la exposición “Cabezas trocadas”, que incluye algunas piezas de su más reciente serie “Procesiones”, del 15 al 25 de septiembre.

Vizcaíno ha desarrollado su trabajo las últimas décadas desde Saltillo, donde su obra se ha ganado el gusto del público local, a la par de que continúa exponiendo en otras partes del país y fuera de este.

La propuesta que llega a la Cámara de Diputados “explora la condición humana contemporánea, a través de formas, símbolos y figuras que invitan a la reflexión”. Además de la obra reciente también hay piezas de series anteriores con las cuales el público de la CDMX podrá tener una idea más general del trabajo de este artista.

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Se caracteriza por composiciones de gran formato y acción. Las escenas, con una esencia de montaje teatral, incorporan a distintas figuras que entre los elementos que portan y su distribución por el lienzo revelan los mensajes que el autor plantea en torno a la condición humana.

Esto es como si fuera una puesta en escena, una película. Tú le dices a una persona que la necesitas para un personaje que tú pensaste, porque estos cuadros llevan años pensándolos. Hago un cuadro y se me ocurren diez, entonces nunca voy a terminar de pintar todo lo que quiero”, dijo a VANGUARDIA en una entrevista en 2021 sobre su trabajo.

Las “cabezas trocadas” de estas piezas recientes remiten a las minifiguras de juguete Lego, pero con una representación más realista, en un desfile de personajes excéntricos que invitan al público a perderse entre detalles, interacciones y hallazgos.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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