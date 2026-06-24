Amplía Ramos Arizpe programa de banquetas con nuevas obras en el Centro Histórico

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo la infraestructura urbana mediante una nueva etapa del programa “Todos por Más Banquetas”, que ahora se extenderá al primer cuadro de la ciudad con la rehabilitación y construcción de espacios peatonales más seguros y accesibles para la población. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el arranque de los trabajos en el cruce de las calles Morelos y Emilio Carranza, desde donde anunció que las obras abarcarán vialidades emblemáticas del Centro Histórico, entre ellas Morelos, Allende, Ocampo y Zaragoza, además de dar continuidad a las acciones que ya se realizan en distintos sectores del municipio.

Esta nueva fase forma parte de un proyecto integral que contempla una inversión superior a los 27.6 millones de pesos para la construcción de más de 32 mil metros cuadrados de banquetas en diversos puntos de Ramos Arizpe. De acuerdo con las autoridades municipales, los trabajos incluirán labores de trazo y nivelación, demoliciones, retiro de material, construcción de banquetas y cordón cuneta, respetando aquellas estructuras que actualmente se encuentran en buenas condiciones y que únicamente requieren trabajos de conservación. Durante el inicio de las obras, el alcalde reconoció la comprensión de comerciantes, vecinos y automovilistas ante las molestias temporales que pudieran generar las labores, al tiempo que destacó la importancia de invertir en infraestructura que garantice una movilidad más segura para los peatones. “Sabemos que durante algunos días habrá incomodidades por los trabajos y les pedimos paciencia. Lo que estamos haciendo, con el gran apoyo de nuestro amigo y aliado, que es el gobernador Manolo Jiménez Salinas, es construir espacios más seguros para todas las familias, especialmente para nuestros adultos mayores y personas con movilidad reducida, porque ellos merecen caminar con tranquilidad por Ramos Arizpe”, expresó.

Gutiérrez Merino explicó que el proyecto también contempla adecuaciones en accesos a cocheras y la reubicación de cajas de medidores cuando sea necesario, con el propósito de que la nueva infraestructura cumpla con criterios de funcionalidad, accesibilidad y orden urbano. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mejorar la movilidad peatonal, fortalecer la imagen urbana y ofrecer espacios públicos más seguros para quienes diariamente transitan por el centro de la ciudad.

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