Amplían red de colaboración para la participación ciudadana; IEC e INE firman convenios en La Laguna

Coahuila
/ 3 marzo 2026
Se promoverá el voto razonado e informado rumbo al Proceso Electoral Local 2025-2026

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana rumbo al Proceso Electoral Local 2025-2026, autoridades electorales en Coahuila concretaron la firma de diversos convenios de colaboración con instituciones educativas y organismos empresariales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila y la Universidad Tecnológica de Parras suscribieron un Convenio de Colaboración en materia de Participación Ciudadana, el cual permitirá reforzar la vinculación institucional y promover la formación cívica entre la comunidad estudiantil.

A través de este acuerdo, se impulsarán actividades orientadas a fomentar el ejercicio responsable del voto y la cultura democrática entre las y los jóvenes universitarios.

Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en colaboración con el INE Coahuila, firmó un convenio con la Coparmex Laguna para la promoción de la cultura político-democrática, la educación cívica y la participación ciudadana mediante un voto razonado e informado durante el proceso electoral.

Asimismo, el IEC concretó un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) con el propósito de realizar actividades de difusión sobre cultura democrática y motivar la participación ciudadana en los comicios.

De igual manera, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna se sumó a estas acciones mediante la firma de un convenio que contempla la promoción del voto informado, la observación electoral y la adhesión de sus agremiados a distintos programas de participación ciudadana.

Con estos acuerdos, las autoridades electorales buscan ampliar la red de colaboración con sectores académicos y empresariales.

