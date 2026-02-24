Saltillo llevará modelos de movilidad y participación a Ciudades Capitales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, rendirá protesta este viernes como presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México durante la sesión ordinaria del organismo en la Ciudad de México.

Ahí, dijo, planteará impulsar la adopción de programas locales en otras capitales del país, en un contexto donde estos municipios concentran buena parte de la actividad económica y poblacional.

La asociación, se dijo, es un organismo que reúne a los gobiernos municipales de las principales capitales del país para intercambiar políticas públicas y experiencias exitosas en temas como seguridad, desarrollo económico y participación ciudadana.

“El gobernador Manolo Jiménez nos va a tomar la protesta y nos va a acompañar a la sesión ordinaria”, informó. El alcalde señaló que uno de los principales objetivos será generar una interlocución directa con el Gobierno Federal para atender temas comunes entre capitales.

“Va a estar con nosotros Armando Quintero, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, lo que nos permite tener una interlocución directa con las dependencias federales para poder atender diferentes temas”, aseguró.

Añadió que Saltillo presentará modelos de política pública que han sido implementados en la ciudad y que, dijo, han tenido resultados positivos.

“Nosotros queremos establecer el modelo de Participa Saltillo, el modelo de Activa tu Parque y también cómo ha funcionado Aquí Vamos Gratis, que ha beneficiado el bolsillo de miles de saltillenses”, afirmó.

Durante la sesión también participarán integrantes de la mesa directiva del organismo, entre ellos alcaldes de Villahermosa, Campeche, Cuernavaca, Guadalajara, Puebla, Chihuahua y San Luis Potosí.