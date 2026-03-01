POLITICÓN: Arrancan las precampañas entre la simulación política y el reto de despertar la participación ciudadana

I. ARRANCA LA SIMULACIÓN

De acuerdo con el calendario aprobado por la autoridad electoral –bajo la dirección ejecutiva de Gerardo Blanco Guerra–, hoy inicia el periodo de precampaña que concluye el 20 de marzo. Veinte días en los que, en teoría, los aspirantes buscarán respaldo interno y deberán respetar topes de gasto. La autoridad tendrá que vigilar que no se desborden recursos ni mensajes. En papel todo luce ordenado. En la práctica, veremos si el reglamento alcanza para contener la realidad.

II. ROUND DE SOMBRA

Así que veremos a los precandidatos –sobre todo a los que pastorean Carlos Robles y Diego del Bosque– en una “ardua” contienda... contra el espejo. Sin adversario real enfrente, la precampaña termina siendo trámite. Algunos partidos simulan competencia interna; otros, como el PRI, usarán el periodo para su proceso de selección sin montar espectáculo, dicen. Al final, este espacio que debería ser interno acaba funcionando como campaña anticipada. Simulación reglamentada. Vuelta elegante a la ley que ellos mismos aprobaron.

III. EL RETO DEL 40

Para el Consejo General que preside Óscar Rodríguez el desafío no es menor. En elecciones legislativas locales como ésta, la participación ronda apenas el 40 por ciento. Superar ese techo será la verdadera prueba. No basta organizar bien la elección; habrá que motivar a una ciudadanía, que suele desconectarse cuando no hay gubernatura en juego. Creatividad institucional y mensaje claro serán clave. Porque democracia con baja participación es democracia a medias...

IV. EL “PING-PONG” CÍVICO

En ese contexto llamó la atención la “estrategia” digital de la consejera Layla Miranda. En redes lanzó un ejercicio tipo “Ping-Pong”: preguntas rápidas a colegas o funcionarios del IEC para, según ella, incentivar el interés ciudadano. El formato es ligero... casi infantil. El problema es que poco informa y menos motiva. La participación no se construye con dinámicas de entretenimiento tiktokero. Si el reto es superar el 40 por ciento, se necesitará algo más que clips “simpáticos”.

V. MISIÓN DIVISIÓN

Dando seguimiento a lo que ya comentamos sobre la “misión” de Mitchel Márquez en el distrito 15, nos dicen que no camina solo. A la ecuación se suma el Verde Ecologista que, en Coahuila –ya se sabe– tiene alianza de facto con el PRI, lanzará a Limbar Valdez, el autollamado alcalde de Mirasierra. El objetivo –según los enterados– no sería ganar, sino fragmentar el voto. Si la quiniela ya daba por descontado el regreso de Mitchel al Cabildo, ahora el tablero luce más claro: dividir para facilitar.

VI. EL VERDADERO DUELO

Porque en el distrito 15, quienes conocen la operación sostienen que la competencia real es entre el morenista Alberto Hurtado y el priista Eduardo Medrano. Lo demás será ruido estratégico. Mitchel y Limbar aparecerían más como piezas de una lógica de contención que como aspirantes viables. Una especie de TUCOM electoral: Todos Unidos Contra el Moreno. La pregunta es si el votante percibirá la jugada o si el cálculo terminará siendo más evidente que eficaz.

VII. LA PLURI EN DISPUTA

Y siguiendo con el tema de las pluris y el viraje que dejó a más de uno con cara de sorpresa, nos cuentan que la morenista Alejandra Salazar no se resigna. Anda tocando puertas en la dirigencia nacional para asegurarse un espacio en la lista. En esa gestión tendría como aliado al senador Luis Fernando Salazar, quien estaría operando a su favor. Los Salazar, dicen, juegan en equipo. La duda es si alcanzará el impulso o si la rifa ya tiene destinatarios definidos.

VIII. DEL DISCURSO A LA ACCIÓN

El Congreso Nacional Educativo 2026 en el CIZ abrió un debate serio sobre Inteligencia Artificial. Ahí estuvo Emanuel Garza Fishburn, en representación del Gobierno del Estado, subrayando la importancia de combinar tecnología y criterio humano. Bien el diagnóstico y la reflexión. Pero mientras aquí analizamos los alcances de la IA, en Nuevo León el gobierno de Samuel García ya se amarró con Google para implementar Gemini en escuelas. La diferencia no es menor: allá ya ejecutan. Aquí todavía deliberamos.