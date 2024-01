Analiza Ayuntamiento de Torreón cancelar 120 concesiones del transporte público

TORREÓN, COAH.- El proceso de cancelación de 120 concesiones del servicio de transporte público que analiza la Dirección del Transporte Municipal, son aquellas que operan por un paro de choferes y otras porque las unidades rebasan la antigüedad máxima permitida, informó el alcalde Román Alberto Cepeda.

Se trata de un tema que obedece a ordenamiento, porque el municipio no puede ser presa de ningún interés particular y tampoco se va a dejar de escuchar a nadie, no es un capricho, es un tema de orden y seguridad, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia Escuela de Enfermería del DIF Torreón ciclo escolar; dan la bienvenida a 190 alumnos

El pasado diciembre, casi la mitad de las rutas urbanas que operan en la ciudad dejaron de prestar el servicio por un paro de choferes, al no haberse cubierto su aguinaldo por parte de los concesionarios, generando afectaciones a miles de usuarios de colonias, pero además los autobuses no cumplen las condiciones que marca al reglamento, señaló.

“Esta administración no busca lastimar a nadie, está buscando que todo funcione bien y que se proporcione un buen servicio para unos 140 mil usuarios”, señaló el edil.

En esas condiciones se lleva a cabo un proceso para la cancelación de esas concesiones de las rutas de autobuses, principalmente aquellas que dejaron de operar a finales de diciembre por un conflicto laboral, incumplimiento en pagos de derechos de rutas y porque las unidades rebasaron la antigüedad permitida, explicó.

Refirió que las concesiones que sean canceladas podrían ser reasignadas a otros integrantes del gremio transportista, para lo cual será necesario un proceso de licitación.

Los permisionarios ya fueron notificados del proceso y se señala a las rutas Triángulo Amarillo, Rojo y Jacarandas, así como Independencia Narro y Magdalenas y Allende-Abastos-La Cortina, quienes a finales de diciembre pasado efectuaron un paro de labores en protesta porque la empresa no les había pagado el aguinaldo a los choferes.