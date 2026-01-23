Analiza UTC impacto en su comunidad universitaria de recortes en General Motors

Coahuila
/ 23 enero 2026
    Analiza UTC impacto en su comunidad universitaria de recortes en General Motors
    El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, informó que la universidad evalúa el impacto del recorte de personal en General Motors sobre su comunidad estudiantil. FOTO: GM

La institución monitorea a estudiantes que realizaban prácticas profesionales en la planta

Ante el anuncio del despido de mil 900 trabajadores en la planta de General Motors, el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), Sergio Guadarrama, informó que ya se evalúa el impacto que esta situación podría tener en la comunidad universitaria.

El directivo reconoció que existe una afectación potencial, ya que varios estudiantes de la institución son incorporados de manera recurrente por la empresa automotriz, ya sea para integrarse a su plantilla laboral o para realizar sus estadías profesionales.

“Hay alumnos que son captados por General Motors y eso, por supuesto, nos impacta. No quisiéramos que esta situación se presentara”, señaló Guadarrama al referirse al contexto laboral de la región.

Pese a este escenario, el rector se dijo optimista debido al constante arribo de inversiones al estado, lo que podría facilitar que el personal despedido sea absorbido por otras empresas del sector industrial.

“Están llegando muchas compañías y esperamos que puedan recibir a las personas que fueron despedidas. En nuestro caso, eso nos daría tranquilidad”, comentó.

Guadarrama adelantó que será en el mes de mayo cuando se tenga un panorama más claro sobre la respuesta de la industria, ya que más de 500 alumnos iniciarán sus estadías profesionales, etapa en la que tradicionalmente una gran parte logra incorporarse de manera formal al mercado laboral.

Actualmente, la UTC realiza un censo interno para determinar si existen estudiantes que hayan sido afectados directamente por el recorte de personal en la planta automotriz de Ramos Arizpe.

“Estamos trabajando para localizar y cuantificar cuántos alumnos pudieron verse impactados por esta situación”, puntualizó.

Finalmente, afirmó que la universidad mantendrá su compromiso de apoyar a los estudiantes para que puedan concluir su formación profesional en otras empresas de la zona industrial, garantizando su continuidad académica y mejores condiciones de empleabilidad.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

