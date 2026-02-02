Coahuila: Proliferan anexos ante incremento en consumo de drogas

Coahuila enfrenta una problemática creciente en materia de adicciones, lo que ha provocado que el número de centros de rehabilitación, conocidos como anexos, se haya acelerado al grado de alcanzar hasta 450 en los últimos años. El secretario de Salud, Eliud Aguirre, ha señalado previamente que este crecimiento acelerado ha dificultado las labores de supervisión, debido a que muchos de estos centros operan de manera clandestina o abren bajo distintas denominaciones sin notificar a las autoridades. Esta situación obliga a las instituciones a actuar principalmente a partir de quejas ciudadanas para poder intervenir. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado En diciembre del año pasado, las autoridades de Salud informaron que tras un censo se logró reducir en 44 por ciento el número de establecimientos, al pasar de 450 a 250. No obstante, apenas en 2023, las autoridades tenían un registro oficial de solo 64. La proliferación de estos centros responde directamente a las tendencias de consumo en la entidad. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el cristal se ha consolidado como la sustancia de mayor consumo en Coahuila, superando a la mariguana y sus derivados.

En contraste, aunque el fentanilo representa una preocupación a nivel nacional para el sector salud, el secretario Aguirre aclaró que en la entidad no se han registrado niveles significativos de consumo de esta droga. La falta de regulación en el crecimiento de estos espacios ha derivado en la realización de operativos conjuntos entre la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de Justicia del Estado y organismos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Como resultado de estas inspecciones, en los últimos dos años han sido sancionados 16 centros de rehabilitación privados por diversas irregularidades en su operación. TE PUEDE INTERESAR: Sube percepción de venta y consumo de drogas en Saltillo Las autoridades han enfatizado que los operativos se han intensificado con el objetivo de evitar que establecimientos irregulares representen un riesgo para la integridad de las personas internadas. El abuso de sustancias no solo ha incrementado la demanda de servicios de rehabilitación, sino que también ha agravado la crisis de violencia en los hogares. Para 2025, Coahuila registra la segunda tasa más alta de violencia familiar en el país.