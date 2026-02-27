Saltillo: joven amenaza con quitarse la vida para evitar ser anexado en La Minita
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Tras provocarse lesiones sangrantes en el cuello y brazo con un vidrio, Antonio “N” fue estabilizado por paramédicos del SAMU y trasladado de urgencia al Hospital General
Un joven amenazó con quitarse la vida porque sus padres querían internarlo por largo tiempo en un anexo. Fue identificado como Antonio ¨N¨, de 19 años, quien fue trasladado al Hospital General de Saltillo.
Todo ocurrió en el domicilio ubicado en la calle Miguel Miramón y privada González, en la colonia La Minita. De acuerdo con la información proporcionada por familiares, indicaron que el joven se causó heridas con un vidrio en el cuello y el brazo, lo que provocó sangrado.
TE PUEDE INTERESAR: Se incendia su camioneta frente a la empresa donde trabaja en Arteaga; reportan pérdida total
Señalaron que la acción ocurrió cuando le informaron que ya preparara maletas y sus artículos de limpieza personal para ser llevado al anexo. Es adicto al cristal y, en el momento en que le dieron oportunidad para que se despidiera de sus padres, se complicó la situación.
Aprovechó para discutir con ellos y les dijo que prefería escapar por la puerta falsa del suicidio. Durante la llamada se solicitó apoyo médico y la comunicación fue transferida al Centro Regulador de Urgencias Médicas.
Se le envió ayuda inmediata por parte de paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Con apoyo de oficiales de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), lograron tranquilizar al afectado. Le pidieron cooperar para que no se vea afectado por las drogas y le explicaron que primero era necesario su internamiento en una clínica y, posteriormente, acudir a pláticas psicológicas.