Saltillo: joven amenaza con quitarse la vida para evitar ser anexado en La Minita

Un joven amenazó con quitarse la vida porque sus padres querían internarlo por largo tiempo en un anexo. Fue identificado como Antonio ¨N¨, de 19 años, quien fue trasladado al Hospital General de Saltillo.

Todo ocurrió en el domicilio ubicado en la calle Miguel Miramón y privada González, en la colonia La Minita. De acuerdo con la información proporcionada por familiares, indicaron que el joven se causó heridas con un vidrio en el cuello y el brazo, lo que provocó sangrado.

TE PUEDE INTERESAR: Se incendia su camioneta frente a la empresa donde trabaja en Arteaga; reportan pérdida total