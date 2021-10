$!Ansiedad, un problema que se desborda con la pandemia

La contingencia de COVID-19 estará desbordando una pandemia psicológica y emocional, principalmente con la ansiedad, de acuerdo con expertos en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

En Saltillo, los datos del Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) ha recopilado entre enero y septiembre, datos de por lo menos 595 consultas por ansiedad, que son 103 consultas más que en todo el 2020, año en que inició la pandemia. Además, están otras 260 consultas que en este año han tenido que acudir a urgencias por episodios fuertes.

Los números anteriores corresponden sólo al área de psiquiatría, pero en el área de psicología, solo por ansiedad, se han recibido a 354 consultas en el 2021, mientras que en el 2020 se habían recibido 271. Y también en las áreas de urgencias que conjuntan datos de otras instituciones como CAIF, Pronnif y Empoderamiento de la Mujer, por mencionar algunas, se han recibido 41 consultas en el 2021 de las 37 que se recibieron durante el 2020.

A nivel nacional, antes de la pandemia se reportaba que el 14.3 por ciento de la población padecía ansiedad. Sin embargo, en encuestas recientes se contabiliza que al menos 28 por ciento de la población experimenta situaciones de depresión, ansiedad o estrés.

Esta circunstancia no solo es privativa de Coahuila y México. De acuerdo a un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), divulgado este fin de semana, detalló que 166 millones de niños y jóvenes en todo el mundo tienen problemas diagnosticados.

En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hay cerca de mil millones de personas afectadas por algún tipo de trastorno mental en todo el mundo. Sin embargo, los recursos para tratarlas son insuficientes. Muy pocas personas tienen acceso a servicios de salud mental de calidad: en los países más pobres, más del 75% de personas con problemas de salud mental no reciben ningún tipo de tratamiento.

Los datos y los especialistas revelan que el año de inicio de la pandemia fue complicado, pero los números estarían por incrementar como se observa en estos momentos, una vez que empiezan a levantarse paulatinamente las medidas de convivencia.

“A una persona con trastorno de ansiedad generalizado le va a ser un poco más difícil acoplarse a las situaciones que para el resto de las personas es cotidiano. Es posible que la sociedad le relegue por la condición en la que vive. Por eso es importante que la sociedad sea empática”, explicó Berenice de la Peña, directora de la Facultad de Psicología.

Otro tema que preocupa a los especialistas es el acceso a atención psicológica. Ya que a veces, aunque una persona tenga todas las ganas, puede que no tenga los recursos suficientes para pagar una terapia que puede ir desde los 300 pesos, hasta los 700 pesos en promedio.

“Nos toca seguir impulsando en la política pública la salud mental accesible para todas las personas, luego pareciera que se vuelve exclusiva de algunos sectores que pueden pagar por ella. Se necesitan encontrar estrategias distintas, hay un actor que se ha hecho popular que se ha hecho famoso por decir que la psicóloga o el psicólogo deberían formar parte de la canasta básica”, expresó la especialista.

Esos pensamientos no fueron alucinaciones, pero sí me convencí de que podían ser una especie de premonición. La verdad es que me rehúso a morir, y el miedo de que quizá llegó la hora me invade, aunque sucederá sí o sí en algún momento. Anoche respiré y exhalé tantas veces hasta que mi cuerpo finalmente se dio por vencido, estoy seguro que empecé a roncar. En medio de la pandemia descubrí que padezco ansiedad.

No es novedad escuchar cómo las generaciones han empezado a atormentarse cada vez más. Regularmente presenciamos en las redes sociales comentarios negativos o fatalistas, que nos pueden poner alertas sobre si existe un trasfondo de quien los emite. Esto se puede deber a un tipo de ansiedad o incluso depresión, pero la sociedad ahora tiene un reto más: definir y no jugar alrededor de los temas de la salud mental.

Para entender el tema, primero se debe distinguir entre episodios de ansiedad y el Trastorno de Ansiedad Generalizado. Si nos ponemos básicos, los episodios de ansiedad se caracterizan por el miedo y la preocupación descontrolada por situaciones que pudieran ser cotidianas. A diferencia, el TAG no se mide por episodios, sino por una constante vida llena de miedo a la incertidumbre. Existen personas que así pueden vivir toda una vida.

“Todos tenemos ansiedad, todos. La ansiedad nos mueve. La ansiedad te hace pensar, pero dependiendo del grado de ansiedad y tu estructura de personalidad, vas a poder lograr tus cometidos, o estancarte y no moverte; eso se convierte en estrés, y si ese grado de estrés se eleva, se vuelve trastorno de ansiedad generalizado”, explicó David Salazar, subdirector del Cesame.

UN ESTADIO GENERALIZADO

En 2019, la Organización Mundial de la Salud hablaba de que en el mundo había por lo menos 264 millones de personas con trastornos de ansiedad, y este es el cálculo más exacto para este tipo de condición psiquiátrica hasta ahora, aunque por otro lado, existen casas encuestadoras que han dicho que en México al menos el 28 por ciento de la población admitió que después del inicio de la pandemia, experimentaron situaciones de depresión, ansiedad o estrés.

Tan solo en México, previo a la pandemia, el Senado reveló que en México, al menos el 14.3 por ciento de la población ha padecido algún tipo de ansiedad, lo que equivaldría a más de 19 millones de personas.

Sin embargo, David Salazar, dice que sí debe existir una cifra negra de personas que padecen ansiedad y que no acuden a instituciones de salud mental para atender estos padecimientos debido a los tabúes que aún se encuentran incrustados en la sociedad mexicana.

Berenice de la Peña, directora de la Facultad de Psicología, dice que la ansiedad y el TAG son los padecimientos más comunes y por los que más pacientes se presentan a recibir una terapia psiquiátrica o psicológica.

UN TEMA MÁS VISIBILIZADO

Cada vez se ha ido hablando más del tema. En cualquier búsqueda rápida de Google, el tema está bien posicionado y hasta nos llegamos a enterar que es algo que padecen artistas nominados a los Oscar, deportistas, músicos e incluso, personas a quienes vemos como grandes emisores de fiesta como Emma Stone, Ryan Reynolds, Michael Phelps, Ximena Sariñana y hasta J Balvin.

La Facultad de Psicología dice que existen diferentes teorías sobre por qué se desarrolla la ansiedad que van desde reacciones constantes en el aprendizaje, estrés constante, y es por eso que los estudios y diagnósticos que se le aplican a los pacientes, deben ser profundos y debenindagar en los diversos aspectos su vida.

En la traducción física de este padecimiento, David dice que existen personas que aseguran coloquialmente que “se pueden volver locas”, o incluso, pueden llegar a sentir que van a morir por la taquicardia o sensaciones de adormecimiento del brazo que parecen indicar un infarto, que en muchos de los casos no se traduce en la realidad, sino en parte de la ansiedad.