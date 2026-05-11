Ante altas temperaturas, IMSS Coahuila exhorta a prevenir golpes de calor

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    Ante altas temperaturas, IMSS Coahuila exhorta a prevenir golpes de calor
    El IMSS recomienda hidratarse principalmente con agua natural y evitar refrescos o jugos para calmar la sed. CORTESÍA
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

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El golpe de calor se incrementa cuando la sensación térmica supera los 30 grados

Ante las altas temperaturas que se registran en gran parte del estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a la población a extremar cuidados para prevenir afectaciones a la salud, como los golpes de calor, los cuales tienden a incrementarse en esta temporada.

La doctora Nadia Ibeth Quinteros Aragón, médica familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 70, explicó que este padecimiento se presenta con mayor frecuencia cuando la sensación térmica supera los 30 grados, especialmente en zonas donde el termómetro rebasa los 40 grados, debido a la exposición prolongada al calor.

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Detalló que el golpe de calor puede manifestarse con síntomas como fiebre, taquicardia, desmayos, sudoración excesiva, dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel e incluso convulsiones. En casos más graves, advirtió, puede presentarse piel caliente y seca, confusión, vómitos frecuentes y dificultad para respirar.

La especialista subrayó que las personas más vulnerables son los niños menores de seis años, adultos mayores de 65 años, personas con sobrepeso, deshidratación, enfermedades cardíacas o problemas en las glándulas sudoríparas, así como quienes consumen alcohol o se encuentran bajo tratamiento médico.

$!Se aconseja evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas.
Se aconseja evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas. CORTESÍA

Entre las principales recomendaciones emitidas por el IMSS destaca mantenerse hidratado con agua natural, ya que bebidas azucaradas como refrescos o jugos no son efectivas para mitigar la sed. También se aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas, además de utilizar gorra, sombrero y bloqueador solar para quienes realizan actividades al aire libre.

En el caso de los centros de trabajo con aire acondicionado, la doctora recomendó realizar una transición gradual entre ambientes fríos y calurosos, como apagar el equipo minutos antes de salir o abrir puertas y ventanas, con el fin de evitar un choque térmico que puede provocar mareos, debilidad o bajadas de presión.

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Asimismo, aclaró que es falso que el consumo de bebidas frías genere enfermedades de garganta, aunque sugirió moderación en su ingesta, especialmente en personas con padecimientos cardíacos, ya que pueden alterar la presión arterial.

Finalmente, el IMSS reiteró la importancia de mantenerse bien hidratado con líquidos como agua, suero oral o bebidas con electrolitos, para reducir el riesgo de complicaciones derivadas del calor extremo.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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