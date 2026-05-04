IMSS Coahuila refuerza cultura preventiva con llamado al lavado correcto de manos

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    IMSS Coahuila refuerza cultura preventiva con llamado al lavado correcto de manos
    Personal de enfermería del IMSS en Coahuila reforzó el llamado a convertir la limpieza de manos en un hábito permanente de prevención. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

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Enfermería especializada destaca acciones cotidianas que reducen infecciones y fortalecen el cuidado sanitario en todas las edades

En un llamado a fortalecer las medidas básicas de prevención, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila exhortó a la población a no bajar la guardia con una práctica tan cotidiana como determinante para la salud: la limpieza adecuada de las manos, considerada una de las principales barreras frente a bacterias, virus y otros microorganismos.

En el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se conmemora este 5 de mayo, la enfermera especialista en Salud Pública del Hospital General de Zona No. 2, Grecia Hernández Cruz, subrayó que la formación de este hábito debe comenzar desde casa, especialmente en la infancia, para que forme parte natural de la rutina diaria y no se perciba como una obligación.

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PREVENCIÓN QUE COMIENZA EN CASA

La especialista explicó que inculcar esta práctica desde edades tempranas, particularmente antes de consumir alimentos y después de acudir al baño, contribuye a desarrollar conductas de autocuidado que acompañarán a las personas durante todas las etapas de su vida.

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Hay que crear el hábito de lavarse las manos desde edades tempranas. CORTESÍA

Añadió que esta medida debe reforzarse también después de tener contacto con personas enfermas, manipular objetos de uso frecuente como manijas, volante de automóvil, dinero, superficies del transporte público o al regresar al hogar tras actividades en el exterior.

LA TÉCNICA CORRECTA MARCA LA DIFERENCIA

Hernández Cruz detalló que una limpieza verdaderamente efectiva inicia retirando accesorios como anillos, relojes y especialmente pulseras tejidas, ya que en estos objetos suelen alojarse gérmenes que requieren aseo independiente.

Posteriormente, indicó, se deben humedecer ambas manos, aplicar jabón y frotar durante al menos veinte segundos, asegurando la limpieza entre los dedos, uñas, palmas, dorso y muñecas, para después enjuagar abundantemente y secar con una toalla limpia, evitando hacerlo en la ropa o superficies contaminadas.

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20 segundos, por lo menos, debe durar la limpieza de manos. CORTESÍA

ALCOHOL Y GEL, UN ALIADO COMPLEMENTARIO

La especialista recordó que el uso de alcohol gel al 70 por ciento representa una herramienta útil cuando no se dispone de agua y jabón, debido a su capacidad para eliminar un alto porcentaje de bacterias y virus; sin embargo, puntualizó que no debe reemplazar de manera permanente el lavado tradicional.

Finalmente, reiteró que esta técnica debe aplicarse correctamente en casa, espacios laborales, escuelas y cualquier entorno de convivencia, como una medida esencial para reducir riesgos sanitarios y proteger el bienestar colectivo.

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Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

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