Ante cuestionamientos, tiene oposición oportunidad en las elecciones de 2027: Jericó Abramo Masso

El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se suma a los cuestionamientos que han golpeado a Morena y que, de acuerdo con el diputado federal Jericó Abramo Masso, dan una oportunidad a la oposición en las elecciones de 2027.

En entrevista con VANGUARDIA, Abramo consideró que estos episodios han debilitado políticamente a Morena y anticipó que el partido podría perder una parte importante de los distritos federales que actualmente controla junto con sus aliados.

El legislador sostuvo que el caso de López Beltrán forma parte de un contexto más amplio de cuestionamientos a figuras de Morena y señaló que la decisión de Estados Unidos representa un golpe para el partido, particularmente por la cercanía del hijo del expresidente con la estructura política de Morena.

La revocación de la visa fue confirmada públicamente por López Beltrán, quien acusó que se trata de una decisión política; el gobierno estadounidense no ha informado públicamente las razones específicas del caso.

Abramo también vinculó el tema con los señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos, así como con las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal.

“Tu mejor socio comercial le quita la visa a varias gobernadoras y gobernadores de Morena, a varias alcaldesas y alcaldesas de Morena, a varios políticos del régimen, al hijo del expresidente, porque te está diciendo: ‘Yo no confío en las personas con las que has construido el gobierno’”.

A partir de este contexto, el priista consideró que Morena podría perder terreno en 2027 y afirmó que el PRI tiene posibilidades de recuperar distritos federales, incluso los ocho que corresponden a Coahuila.

Abramo señaló que la elección será también una evaluación de los gobiernos y pidió a los ciudadanos considerar los resultados en materia de seguridad, economía y servicios antes de decidir su voto.

El diputado también cuestionó el debilitamiento de organismos autónomos y de las instituciones electorales, al considerar que puede afectar las condiciones de competencia rumbo a 2027.

En la entrevista, señaló que en Coahuila los resultados de la elección local mostraron un mayor nivel de participación ciudadana y una derrota de Morena en los distritos de diputación local, lo que interpretó como una señal del comportamiento que podría presentarse en los siguientes comicios.

Para 2027, añadió, estarán en juego la renovación de la Cámara de Diputados y distintos cargos locales, por lo que consideró que los resultados definirán buena parte del equilibrio político del país.

Abramo confirmó además que contempla participar nuevamente en la elección federal y buscar una eventual reelección como diputado por el Distrito 4, aunque aclaró que esperará los tiempos establecidos por su partido.