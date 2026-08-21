Ante cuestionamientos, tiene oposición oportunidad en las elecciones de 2027: Jericó Abramo Masso

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ante cuestionamientos, tiene oposición oportunidad en las elecciones de 2027: Jericó Abramo Masso
    El próximo año se renovará la Cámara de Diputados, junto con puestos locales en diferentes estados. FRANCISCO MUÑIZ

El diputado federal priista relacionó el desgaste de Morena con los señalamientos contra integrantes del partido y ello tendría un impacto político el próximo año

El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se suma a los cuestionamientos que han golpeado a Morena y que, de acuerdo con el diputado federal Jericó Abramo Masso, dan una oportunidad a la oposición en las elecciones de 2027.

En entrevista con VANGUARDIA, Abramo consideró que estos episodios han debilitado políticamente a Morena y anticipó que el partido podría perder una parte importante de los distritos federales que actualmente controla junto con sus aliados.

El legislador sostuvo que el caso de López Beltrán forma parte de un contexto más amplio de cuestionamientos a figuras de Morena y señaló que la decisión de Estados Unidos representa un golpe para el partido, particularmente por la cercanía del hijo del expresidente con la estructura política de Morena.

La revocación de la visa fue confirmada públicamente por López Beltrán, quien acusó que se trata de una decisión política; el gobierno estadounidense no ha informado públicamente las razones específicas del caso.

Abramo también vinculó el tema con los señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos, así como con las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal.

“Tu mejor socio comercial le quita la visa a varias gobernadoras y gobernadores de Morena, a varias alcaldesas y alcaldesas de Morena, a varios políticos del régimen, al hijo del expresidente, porque te está diciendo: ‘Yo no confío en las personas con las que has construido el gobierno’”.

A partir de este contexto, el priista consideró que Morena podría perder terreno en 2027 y afirmó que el PRI tiene posibilidades de recuperar distritos federales, incluso los ocho que corresponden a Coahuila.

Abramo señaló que la elección será también una evaluación de los gobiernos y pidió a los ciudadanos considerar los resultados en materia de seguridad, economía y servicios antes de decidir su voto.

El diputado también cuestionó el debilitamiento de organismos autónomos y de las instituciones electorales, al considerar que puede afectar las condiciones de competencia rumbo a 2027.

En la entrevista, señaló que en Coahuila los resultados de la elección local mostraron un mayor nivel de participación ciudadana y una derrota de Morena en los distritos de diputación local, lo que interpretó como una señal del comportamiento que podría presentarse en los siguientes comicios.

Para 2027, añadió, estarán en juego la renovación de la Cámara de Diputados y distintos cargos locales, por lo que consideró que los resultados definirán buena parte del equilibrio político del país.

Abramo confirmó además que contempla participar nuevamente en la elección federal y buscar una eventual reelección como diputado por el Distrito 4, aunque aclaró que esperará los tiempos establecidos por su partido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Huachicol
Política México

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Monitor de Sequía reporta 23 municipios en condición anormalmente seca y uno más con sequía moderada.

Ubican a 23 municipios de Coahuila en condición anormalmente seca
NosotrAs: ¿Quién hace ese trabajo que nadie cuenta?

NosotrAs: ¿Quién hace ese trabajo que nadie cuenta?
Usuarios hicieron fila bajo el sol este jueves para realizar el registro de sus líneas telefónicas en un centro de atención de Saltillo.

‘Estuve 6 horas en Telcel y no pude hacer el registro porque mi INE vence en diciembre’; usuarios padecen largas filas en Saltillo
true

La disciplina sin ley
La entrada de la IA en las consultas médicas está generando profundas transformaciones en el sistema sanitario.

Tres formas en que la IA cambiará el rumbo de la humanidad
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
Elementos de la Policía Ambiental atendieron el reporte ciudadano en Brisas Poniente.

‘Tómala Cochino’: sorprenden a hombre tirando 10 toneladas de escombro en Saltillo y lo multan
true

Egoísmo le está ganando a la generosidad