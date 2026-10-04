Crónicas otoñales de México y Coahuila

Vicente Fox y Felipe Calderón : el primero en el destape prácticamente de Adrián de la Garza como candidato a gobernador de ese nuevo Nuevo León al que sólo le pintaron la fachada; y el segundo, aparte del evento narrado, también en el foro América Libre 2026, donde describió a nuestro país como una “dictadura perfecta”.

PRESIDENCIALES. Esta semana estuvo bien cargada de comparecencias de expresidentes de la República que se hicieron presentes en foros oficiales y en otros piratas.

En un video pirata –es decir, por medio de un canal no oficial, sino mediante las redes sociales–, el caudillo del maximato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hace su aparición forzada ante la amenaza de tener muchachos malcriados y muy dados a gastar dinero mal habido, quienes están siendo investigados por las agencias gringas.

Se trata de una aparición lamentable –que algunos analistas señalan como una amenaza y aviso sobre la posibilidad de una reelección en el 2030 para componer el barco de la segunda transformación (PRI al PRD y PRD a Morena), y al mismo tiempo darle un coscorrón a su pupila Sheinbaum–, y con la excusa de anunciar su último y gustado libro, al que tituló “Pueblo”, AMLO arremete contra los periodistas que lo critican y ahora dice que las redes sociales son un peligro; además, afirma que los “morenarcos” deben cumplir con la disciplina de ser buenos, no robar y mucho menos mentir (risa de este charro de levita).

Por lo tanto, el marcador de la semana se lo adjudica Calderón, quien pudo criticar en casa y definir las andanzas truculentas de los vasallos de Morena: chairos, zombis y subespecies, encaminadas a establecer en el país una dictadura de las más retrógradas y estalinistas posibles.

Otro evento de la jornada fue la respuesta que Carmen Aristegui le recetó al habitante de La Chingada, luego de que este la definió como neofascista. Consistió en la lectura de los lineamientos de propaganda de Hitler descritos en “Mi Lucha”, después de plantearle estas palabritas: “Es una acusación estúpida, abusiva de su parte y falsa, pero, en fin. Al final de cuentas, es una manera de enconar más a la población; es una máquina de generar discurso de odio. Si quiere AMLO hablar de neofascismo, pues yo digo que se vea en el espejo”. Y en Palenque alguien sangró por la boca.

LA MATANZA. La descripción de los sucesos criminales acontecidos en el ejido La Unión del municipio de Torreón, Coahuila, ha sido multiplicada a saciedad por los diversos medios, por lo que el comentario aquí va en el sentido de dar a conocer los pormenores de la omisión, la desidia, la modorra y el valemadrismo de diversas autoridades, las cuales deberán ser citadas ante el tribunal del pueblo para que paguen por sus culpas.

El Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas de Educación Básica de Coahuila –emitido en 2020 por la SEDU– establece, precisamente en su artículo 3.º, que será la Coordinación General de Asuntos Jurídicos la encargada de supervisar su correcta aplicación; y en su artículo 14.º, que los supervisores escolares deben verificar el cumplimiento de los principios de normalidad del mismo. Sin embargo, el día de los hechos, los criminales entraron a la escuela impunemente y, sin ninguna restricción, atacaron a maestros y alumnos.