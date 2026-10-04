Las amenazas al gobierno de México y la caja de palomitas

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Las amenazas al gobierno de México y la caja de palomitas
    AP

No es posible continuar con la ligereza y frivolidad hasta ahora demostradas

El martes 22 de septiembre, con motivo de la apertura de la sesión general de la Asamblea de la ONU correspondiente al periodo 2026-2027, la número 81 de su historia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso que debió haber causado un impacto demoledor no solamente en nuestro país, sino también en el resto del mundo.

La referencia hecha por Trump a México fue particularmente dura. Sin embargo, cabe aclarar que en sentido estricto no fue al país como tal al que el presidente estadounidense se refirió, sino al gobierno mexicano, que es diferente. Aunque es cierto que la propaganda oficialista deliberadamente introduce confusión, al hacer creer que es a la nación a la que se agrede con semejantes declaraciones. Pero no es así.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-fraude-electoral-inventado-LC23744843

Dijo Trump: “México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 3 mil 200 kilómetros con un territorio controlado por los cárteles enemigos. Por lo tanto, México (en implícita alusión al gobierno) debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”.

Hace poco más de tres meses, un periodista de investigación del equipo de Ciro Gómez Leyva realizó un meticuloso rastreo de declaraciones, órdenes ejecutivas y reportes institucionales con el mismo tenor de lo declarado por Trump ante la ONU; encontró que, sólo en el periodo del 13 de marzo de 2025 al 18 de junio del presente año, se habían registrado nada menos que 27 declaraciones en esa misma dirección.

Las fuentes de esas declaraciones fueron las siguientes: 8 pronunciadas directamente por Trump, 8 encontradas en documentos y reportes institucionales, 4 correspondían al secretario de Estado, Marco Rubio, y 2 al vicepresidente J. D. Vance. Además, se registró una declaración por cada uno de los siguientes personajes: Pete Hegseth (secretario de Guerra), Tom Homan, Ronald Johnson (embajador en México), Gregory Guillot y Karoline Leavitt-Stephen Miller. Suman: 27.

Lo ocurrido en los últimos cuatro meses no registra a la fecha cambio alguno con respecto a lo señalado por el referido periodista, autor del recuento mencionado. Los días pasan y el gobierno mexicano continúa como si nada estuviera pasando.

Ha llegado al extremo no sólo de incumplir con el tratado de extradición suscrito con EU, el cual dispone la detención con fines de extradición de posibles delincuentes, en el entendido de que las pruebas se presentarán a más tardar 30 días después de efectuado el arresto. Sin embargo, alterando los términos de dicho acuerdo, el gobierno exige las probanzas por anticipado cuando se trata de políticos. En contraste, esto no ocurre si son personajes ajenos, aunque sí probablemente cómplices, a los que de inmediato se extrae del territorio nacional para ser llevados al país del norte sin el cumplimiento de formalidad jurídica alguna. Así, suman casi un centenar de personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-va-por-la-pena-de-muerte-para-grandes-narcotraficantes-y-traficantes-de-personas-en-e-u-CA23895744

Pues bien, el hecho es que van hasta ahora no uno ni dos, sino decenas de señalamientos en el mencionado tono amenazante, que ya deben preocupar. El más grave, sin duda, es el hecho por Trump ante la Asamblea General de la ONU en presencia de más de un centenar de jefes de Estado.

Cosa de recordar, además, entre los más recientes, lo dicho –en tono de advertencia– por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson: “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”.

¿Cómo y cuándo se verán tales consecuencias? Tenemos al menos una pista: la expresada de manera jocosa por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien el pasado 14 de agosto –al comentar la posible reacción ante la grotescamente pueril carta dirigida a Donald Trump por Andy López Beltrán con motivo de la revocación de su visa–, publicó: “¿Están disfrutando el espectáculo? Rellenen su caja de palomitas... (porque) disfrutarán la siguiente parte”. Sencillamente, no es posible continuar con la ligereza y frivolidad hasta ahora demostradas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump

Juan Antonio García Villa

Juan Antonio García Villa

Juan Antonio García Villa es un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido diputado federal y senador.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

AHMSA: un proceso de ‘subasta’ delirante
true

Razones del incremento de ataques en las escuelas en México
Octubre llega con nuevos trámites y procesos de incorporación a distintos Programas para el Bienestar.

Apoyos Bienestar 2026: estos programas tendrán registros y módulos en octubre, conoce pagos y requisitos
El frente frío 1 provocará lluvias intensas, fuertes vientos y posible granizo en Coahuila, Nuevo León y otros estados.

Frente frío 1 traerá lluvias intensas y fuertes vientos a Coahuila, Nuevo León y otros estados
Invitación. Octubre llega a Saltillo con una cartelera que combina conciertos, festivales, teatro y experiencias especiales para celebrar Halloween.

Agenda de octubre en Saltillo: Alejandro Sanz, Pepe Madero, Julión, Lumina Nights y más
Apuesta. ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ revisita los códigos del cine slasher desde una mirada contemporánea.

Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’
Ángel Flores competirá en los 100, 200 y 400 metros planos durante la justa que tendrá como sede Zinacantepec, Estado de México.

Ángel Flores llevará a Saltillo a los primeros Juegos Panamericanos Virtus 2026
Saltillo Soccer anunció una investigación interna tras los hechos registrados al término del encuentro en Fresnillo.

Saltillo Soccer cae 3-0 y termina con enfrentamiento ante Mineros de Fresnillo