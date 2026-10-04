Torreón: Los gemelos, sus machetes y la enajenación agringada

Es el momento de un cambio de clase. Alumnas y alumnos en los pasillos.

Eran las 8:40 de la mañana del 1 de octubre en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Al menos eso es lo que asentaron las crónicas de los medios de comunicación. Vayamos al lugar. Estamos en la Secundaria 13, una escuela pública, justo hace tres días. Una mañana cualquiera durante el periodo escolar.

De pronto se escuchan detonaciones. Viene el recuerdo de los años negros en la región, cuando cárteles se peleaban cada barrio.

“¿Balazos?”, preguntan algunos en la secu. No, son petardos, dice alguien. Cohetes, agrega alguien más.

Lo que viene parece extraído de un documental gringo, de una pieza de esas que exploran las constantes matanzas en las escuelas de Estados Unidos. O podría ser el guion chafa de una película de medio pelo en alguna plataforma en línea.

Dos gemelos, de 18 años, irrumpen en el plantel. Sí, dos gemelos, y llevan armas blancas, incluidos machetes que blanden. Les dicen “Los Cuates”.

“Los Cuates”. Una peli palomera de terror sin dinero para rifles de alto poder.

Pero no, esto es Torreón, Coahuila, México, y sí está sucediendo.

Uno de ellos, de acuerdo con testimonios publicados en la prensa, grita, vocifera, advierte: “¡Primer aviso! ¡Vamos por todas las mujeres!”.

Pero no sólo por ellas. De la nada, los gemelos agreden a profesores y alumnos. Todos buscaron protegerse. Gritos. Terror. Los adolescentes se refugian en salones y colocan butacas contra las puertas para impedir el ingreso de ambos sujetos.

“Luego, luego agarraron al profe de español y lo machetearon todo”, relata un estudiante que cita el corresponsal de La Jornada en Torreón.

Pero sí, buscaban agredir a mujeres: la subdirectora, Nery Edith Nevárez González, de 56 años, muere luego de ser atacada.

Los agresores avanzan por el plantel y van contra quien sea: atacan a todas las personas que encuentran a su paso. Dos maestros más resultan heridos y dos alumnos también; se reporta grave uno de los maestros y un estudiante de 13 años. Los otros dos permanecen estables.

Los dos presuntos responsables, los gemelos, fueron sometidos por habitantes del lugar que, alarmados, se acercaron al sitio. Resultó que ya son mayores de edad y exalumnos de esa secundaria. ¿Qué detonó su furia, su maldad? No queda claro. Algunas versiones apuntan a que eran fanáticos de las matanzas que se perpetran en las escuelas estadounidenses y que quisieron emular las tragedias que ocurren allá. El fiscal lo trató de explicar así: “Entre sus pertenencias y dentro de sus primeras declaraciones hablan acerca de buscar pertenecer a grupos y de idolatrar figuras que en algún momento de la historia de otros países llevaron a cabo ataques como estos”.