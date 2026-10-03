Sueño americano no existe. Tampoco el mexicano, y el regio, menos...

¿Les platico? ¡Arre! Ni las tormentas detuvieron a la gente que llenó la noche de este viernes “2 de octubre no se olvida”, la parte baja del Teatro de la Ciudad en Monterrey. Programé mi ida ayer desde muy temprano para que me tocara andar por el Centro en la tarde y evitar así el brutal congestionamiento de calles inundadas por las lluvias torrenciales de estos días, cortesía de la pareja enciclonada de “Rachel” y “Polo”, con “Simon” haciéndoles trío. (Estoy hablando de ciclones, no de lo que ustedes están pensando, jejeje...) Andar tan temprano por esos rumbos de Dios, me permitió presenciar los preparativos de la obra y la pasé de estricta primera, comprobando lo ingeniosos que son todos quienes forman el equipo de producción. Primera historia: Estacioné mi nave en la calle Matamoros, debido a que el estacionamiento subterráneo del Teatro de la Ciudad es un soberano desmadre y tarda uno más en salir, que la obra en el teatro.

Ahí me topé con una muestra brutal del efecto migratorio de esta época. A eso de las 5 de la tarde, un hombre que aparentaba 80 años pero que tenía muchos menos, intentaba dormir sobre unos cartones y tapado con plásticos, en el quicio de un rincón en el cruce de esa calle con la de Zaragoza. Lo toqué suavemente para que despertara y aceptara el billete que puse en su mano.

Es por demás, no puedo hacerme el occiso en casos como éste y el que les narré la vez pasada, cuando le di ride a un hombre que me confesó ya dentro de mi auto, que acababa de salir del penal tras cumplir una pena de 27 años por homicidio. Ni modo, así soy y es prueba de que me gusta el riesgo, como el oficio periodístico que profeso con toda mi alma.

https://www.detona.com/articulo/descubre-la-paz-en-lo-misterioso-historia-de-placido-garza-detona Ese hombre con quien me encontré en Matamoros y Zaragoza, llegó a Monterrey desde El Salvador y por sus tatuajes pensé que a lo mejor era uno de los remanentes más longevos de los maras salvatruchas que está aniquilando Bukele en ese país centroamericano. Tomó el billete, me agradeció con una sonrisa chimuela y conté por teléfono el incidente a una persona a la que amo entrañablemente, pero mis palabras no encontraro refugio, más bien hallaron calle, como en la que dormía Jacinto, que así se llama el salvadoreño de esta primera historia. Ni modo, así es ella... y así soy yo... Segunda historia: El fenómeno migratorio está provocando guerras. La diáspora venezolana ya causó una invasión y las de centroamericanos rumbo a Estados Unidos, otra, de Trump contra México y amenazas de invadir a Cuba.

Datos del INM mexicano y del Departamento de Seguridad Interior de EEUU, coinciden en que el 70% de los migrantes que viajan desde el centro de México y allende las fronteras al sur, se quedan en ciudades como Monterrey, Reynosa, Nuevo Laredo, Juárez, Mexicali, Nogales y Tijuana, al ser impedidos por las tropas y policías de Trump para entrar a su territorio. De esa manera se han formado núcleos de migrantes en dichas ciudades, que buscan una mejor calidad de vida que la que sus países de origen les ofrecen. Pero no todos encuentran trabajo y muchos de ellos vagan por las calles durmiendo en el primer refugio inclemente con que se topan, como Jacinto. Esta es una realidad que lastima y nos revela en toda su crudeza, la dura realidad y las bestiales diferencias que existen en este mundo cada vez más convulsionado... y mal gobernado...

Estos migrantes abandonan países, casas y familias buscando el sueño americano de Estados Unidos, que es una pesadilla aún para millones de estadounidenses. Tercera Historia: ”La Muerte de un Viajante” es un inquietante examen del pensamiento grupal y la histeria colectiva de una comunidad urbana mezclada con la rural, que Arthur Miller retrata fielmente sobre lo que sucedió en los años 40´s y 50´s en Nueva Inglaterra, la zona norte de EEUU hacia el Atlántico. Sus habitantes -entre los que se cuentan los protagonistas de esta historia- creen sin cuestionar en sus propias santidades: El vendedor que ha dedicado su vida junto a la esposa abnegada, a pagar la hipoteca y cuando ya es suya descubren que la casa no tiene quiénes la vivan. Los hijos que reniegan de la “ancianidad” del padre, que a sus 62 años habla solo y engaña a su mujer con otra que se encuentra en Boston. Pero en la obra maestra de Miller, esa misma creencia tendrá consecuencias venenosas que inoculan incluso al público. Esta obra provocadora de Miller es traída al teatro por la dirección de Cristian Magaloni y actuada de manera portentosa por un Juan Manuel Bernal a quien los años no le hacen mella para mostrar su talento en escena. Es acompañado en este viaje por Emma Dib, Gonzalo de Esearte y Miguel Tercero, más un elenco que mantiene al público expectante durante las casi tres horas de adueñarse del escenario. La escenografía es fuera de serie; el manejo de la iluminación igual; se trata de una producción no solo bien cuidada, sino excelentemente curada, debido a que es una de las obras teatrales más representadas y representantes de Miller. Lo que vimos la noche de este viernes fue el estreno nacional oficial de esta nueva producción. Aunque compañías universitarias e independientes de NL han montado fragmentos o versiones académicas del texto de Arthur Miller a lo largo de las décadas en recintos locales, la obra no había tenido un estreno o temporada profesional de esta envergadura y alcance nacional en la historia de Monterrey. Fue estrenada en 1949 en el Teatro Morosco de Nueva York, que formaba parte del circuito de Broadway. El montaje original fue dirigido por Elia Kazan y protagonizado por Lee J. Cobb en el papel de Willy Loman. Estos nombres nos dan una idea de la magnitud de esa primera producción, pues Elia Kazan (1909–2003) fue un destacado director de cine y teatro, escritor y actor estadounidense de origen griego. Es considerado una de las figuras más influyentes del siglo XX en la escena artística de Estados Unidos.Su legado abarca la creación artística y la controversia política. Abajo el el telón: Al ver la representación de anoche, fue inevitable pensar en otra obra de Miller: Las brujas de Salem (The Crucible) una de las piezas teatrales más célebres y representadas del dramaturgo estadounidense. Aunque esta retrata hechos históricos del siglo XVII, Miller la escribió como una alegoría directa del macartismo o “caza de brujas” anticomunista que vivió Estados Unidos en la década de 1950, encabezada por el senador Joseph McCarthy y el Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC). A través del drama de Salem, Miller criticó cómo la histeria colectiva, el miedo a lo diferente y el oportunismo político pueden destruir las garantías individuales y manipular la justicia en cualquier época. Colofón: Al salir del teatro, fue a darle una vuelta a Jacinto, que a pesar del abrumador ruido de la ciudad a las 11 y media de la noche, estaba profundamente dormido. En esta segunda vez me di cuenta que como parte de su almohada tenía una gorra del equipo de béisbol, Medias Rojas de Boston. ”Qué paradoja”, pensé, porque la infidelidad del protagonista a su esposa ocurrió con una mujer precisamente de esa ciudad de la Nueva Inglaterra...

Cajón Desastre: - Hoy voy de nuevo a ver esta obra, porque mi amiga la excelente actriz, Claudia Marin, se incorpora al elenco. - Funciones a las 5 y 8pm y el domingo se despide la compañía a las 5 de la tarde, su última presentación en estas bárbaras e inundadas tierras del norte. - Mi alusión al principio del “2 de octubre no se olvida”, fue porque ayer cumplió DETONA sus primeros 6 años de vida. - Ha sido un esfuerzo enorme y los logros alcanzados se deben al empuje de gente como Jorge Lugo (q.e.p.d.); Rafael Elías Ayub (q.e.p.d.); Obed Campos (q.e.p.d.); la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza; Jorge Castañeda; Abraham Broca; Daniela de León; Jessica Ivonne Sena; Anilú Treviño; Liliana Janette Cruz; Iván Rico; Edwin Sánchez Landeros; Raúl Ronquillo, “Garabato”; Angel de León; Sergio Arturo Vela; Paco Calderón; Raúl Monter; Tere Sepúlveda; Justo Elorduy; Héctor Kalifa Mata; Gabriel Kalifa Madero; Emilio Kalifa Hernández; Jorge Bucay; Beatriz Pagés; Gustavo M. de la Garza Ortega; Ronny Kvist; Ron Ziv Ziglar; Luz María Ortiz Quintos; Roberto Echeverría; Jesús David Morales; Anabel Hernández; Angel Quintanilla; Javier Navarro Velasco; Ernesto Chapa; Angel Verdugo; Miguel Botello; Padre Paco; Rodin; Martha Bárcena; Agustín Gutiérrez Canet; Javier Lozano; Fernando Turner Dávila; Jorge Triana; Irving Gatell; Mark Staroselsky; Armando Fuentes Aguirre, “Catón”; Mouna Nabil; Emiliano Calvert; Ciro Gómez Leyva; Héctor Aguilar Camin; Raymundo Riva Palacio; Pablo Hiriart; Macario Schettino; Elena Chávez; Alberto Halabe Bucay; Oscar Tamez; Luis Antonio Guajardo; Federico Arreola; Stephanie Palacios; Lorenzo Córdova; Arturo Cueto; Roberto Garza; Kenneth Smith Ramos; Rogelio Ríos Herrán; Gerardo Priego; Norberto de la Rosa Buenrostro; Carlos Gómez Flores; Elena Goicoechea; Irma Garrido; Milo Sánchez; Sonya Garzarapport; Sonya Santos Garza Rapport; Pepé Macías (colaborador invidente); Carlos Chavarría; Heriberto Galindo; Emma Molina; Gretchen Backhoff; Laura Zapata; Juan Pablo Saavedra; José Luis Elizondo Treviño; Frank Durán; Alejandro Jodorowsky; Ernesto Pompeyo Serna Cerda; Javier Treviño; Paulo Coelho; José Luis Galván Hernández; José Luis Gustavo Coindreau Salinas; Fernando Vázquez Rigada; Gerson Gómez; David Colmenares Páramo; Carlos Arredondo; Alfonso Martínez Muñoz; Ricardo Marcos; Toño Chávez; Iñaki Alzugaray; Andrés Meza; Sergio Negrete; Dalia Lozano-Johansson; Santiago Garza Maldonado; Alma Lara; Eloy Garza; Clara Luz Flores Carrales; Jaime Mendoza; Gaby Pérez; Fernando Belaunzarán, Guillermo Rentería; más quienes se acumulen esta semana... - Gracias a todos y también a los 23.5 millones de views y 105,000 suscriptores que tienen acceso en forma gratuita -todavía, jejeje- a más de 200,000 artículos y 8,600 videos en nuestras plataformas de prensa, radio y televisión vía nuestros propios streamings. - Somos la primera plataforma mediática del mundo que opera sus contenidos al 100% mediante tecnologías de inteligencia artificial y también somos el primer medio que permite escuchar el 100% de sus contenidos escritos. - Finalmente, gracias a nuestros clientes y patrocinadores que creen en esta opción de comunicación que busca convertir la información en acción, y que nos ha valido la conquista de premios y reconocimientos dentro y fuera de México. - ¡Sigamos volando juntos!

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