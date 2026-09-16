Ante resultados de PISA, Coahuila confía en estrategia Impulso Educativo: Sedu

Cabe recordar que la prueba PISA evalúa a estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. En su edición 2025, México obtuvo 407 puntos en matemáticas, 408 en comprensión lectora y 414 en ciencias, resultados que se ubicaron por debajo de los promedios de la OCDE en las tres áreas.

Ante los resultados de la prueba PISA y los retos que enfrenta México en aprendizajes fundamentales como matemáticas y lectura, Coahuila confía en su estrategia Impulso Educativo, que tiene entre sus principales ejes el fortalecimiento de los aprendizajes esenciales, señaló el secretario de Educación del Estado, Emanuel Garza Fishburn.

De acuerdo con el análisis del IMCO, matemáticas y comprensión lectora registraron en esta edición sus puntajes más bajos de los últimos 20 años; además, siete de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel básico en matemáticas, mientras que alrededor de la mitad no lo hizo en lectura y ciencias.

Aunque PISA no ofrece resultados desagregados por entidad federativa, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, sostuvo que el estado ya trabaja en el fortalecimiento de los aprendizajes esenciales mediante distintas estrategias.

El funcionario explicó que desde el inicio de la administración estatal se pusieron en marcha acciones dirigidas a fortalecer la lectoescritura, la comprensión lectora y las habilidades matemáticas y científicas.

Entre ellas se encuentran los programas Reto Aprendo, uno de los cuales está dirigido a la alfabetización inicial de estudiantes de primero a tercero de primaria, mientras que Reto Aprendo Lectura atiende a alumnos de tercero a sexto grado.

Garza Fishburn afirmó que las estrategias han permitido observar avances en las evaluaciones realizadas en el estado, aunque reconoció que los resultados de PISA no pueden utilizarse para establecer un diagnóstico específico sobre Coahuila.

“Lamentablemente la prueba PISA no nos da resultados desagregados a nivel de cada entidad federativa, pero lo que sí tenemos claro a nivel local es que las estrategias que estamos aplicando sí están teniendo el resultado que esperamos”, declaró.

Los resultados del Sistema de Alerta Temprana (SISAT), aplicado durante el ciclo escolar 2024-2025, muestran que había áreas de oportunidad en el aprendizaje de estudiantes de secundaria.

En cálculo mental, 33.52 por ciento del alumnado fue ubicado en el nivel rojo al inicio del ciclo escolar. Al finalizar, el porcentaje se redujo a 32.42 por ciento. En ese mismo cierre, 25.75 por ciento de los estudiantes alcanzó el nivel esperado y 32.09 por ciento se ubicó en el nivel intermedio.

En lectura se registró un avance durante el ciclo, al pasar de 32.85 a 42.9 por ciento, mientras que en generación de textos el indicador pasó de 22.23 a 35.29 por ciento.