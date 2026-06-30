Antonio Flores regresa al Congreso de Coahuila tras suspensión provisional; sesión concluye con manifestación en el pleno (video)

El diputado de representación proporcional del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores, regresó este martes al Congreso de Coahuila luego de que un juez federal le concediera una suspensión provisional contra el acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo lo separó temporalmente del cargo. La medida cautelar fue otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito, con residencia en Piedras Negras, a cargo del juez Juan Marcos Dávila Rangel. El propio legislador dio a conocer la resolución la tarde del lunes.

Cabe recordar que el pasado 9 de junio la Junta de Gobierno del Congreso local determinó que las cuatro inasistencias consecutivas de Flores durante el periodo de campañas no estaban justificadas. Por ello, aplicó lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila, que señala que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa dejan de concurrir al Congreso hasta el siguiente periodo inmediato, debiendo llamarse a su suplente.

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VANGUARDIA consultó al diputado suplente, Fernando Rodríguez González, quien sostuvo que la resolución obtenida por Antonio Flores únicamente concede una suspensión provisional y que el fondo del juicio de amparo aún no ha sido resuelto. Asimismo, afirmó que hará valer sus garantías constitucionales dentro del procedimiento, al considerar que también debe ser escuchado por la autoridad judicial. De acuerdo con información del Congreso del Estado, Rodríguez González también promovió un juicio de amparo relacionado con este procedimiento. Por ello, el Poder Legislativo permanecerá a la espera de las resoluciones judiciales para determinar de manera definitiva quién deberá ocupar la curul. Tras la resolución judicial, Antonio Flores acudió a la sesión de este martes acompañado por militantes del Partido del Trabajo. Aunque estuvo presente en el recinto legislativo, no participó en tribuna mientras se define el alcance de la suspensión. La tensión aumentó al concluir la sesión. La presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño, informó al Pleno sobre la recepción de dos documentos relacionados con los procedimientos jurisdiccionales en curso y ordenó turnarlos a las áreas competentes para su análisis.

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Tras el anuncio, simpatizantes de Antonio Flores que se encontraban en el recinto comenzaron a gritar y algunos ingresaron al pleno, donde amedrentaron a los integrantes de la Mesa Directiva. Los hechos fueron transmitidos en vivo por el propio Flores a través de sus redes sociales y también quedaron registrados en la transmisión oficial de la sesión del Congreso local. Elementos de seguridad que resguardaban el Congreso ingresaron al salón de sesiones para proteger a los legisladores. Durante el incidente, el diputado de Morena, Antonio Attolini, pidió calma a los manifestantes; sin embargo, los gritos continuaron hasta que los diputados abandonaron el recinto resguardados por los elementos policiales. El Congreso del Estado mantiene pendiente la definición sobre quién ejercerá la diputación mientras la autoridad federal resuelve el fondo del juicio de amparo y los recursos promovidos por ambas partes.

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