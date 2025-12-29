Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

El 2025 fue un año que marcó a Saltillo por la pérdida de figuras que dejaron huella en distintos ámbitos de la vida pública, social y comunitaria. A lo largo de estos meses, la ciudad enfrentó despedidas que generaron un duelo compartido, desde referentes sociales y empresariales hasta tragedias que evidenciaron la vulnerabilidad de niñas, mujeres y familias enteras. TE PUEDE INTERESAR: Estos hechos no solo sacudieron a la comunidad, sino que también abrieron reflexiones sobre la memoria, la justicia y el impacto que dejan las ausencias en el tejido social y en la vida cotidiana de la ciudad.

1. Fallece Patricia Martínez, fundadora de ‘Patricia Joyas’ 5 enero Patricia Martínez González murió el 5 de enero de 2025 tras una valiente batalla contra el cáncer. Empresaria, artesana joyera y pilar de la comunidad saltillense, su trabajo creativo y su generosidad social le valieron la Presea Saltillo 2021. Su legado de creatividad, trabajo y solidaridad marcó a generaciones en la ciudad.

2. Despiden a hermanitas saltillenses 11 febrero La muerte de dos hermanitas —Celeste y Eugenia—, originarias de Saltillo, ocurrida en febrero de 2025 en un edificio de San Pedro Garza García, generó una amplia muestra de solidaridad en la ciudad. A través de mensajes, acompañamiento y expresiones de afecto, la sociedad saltillense se unió al duelo de la familia Cavazos Castilla, reflejando el impacto que la pérdida tuvo entre quienes conocieron su historia.

3. Feminicidio de Elizabeth, caso con orden de restricción fallida 26 febrero En febrero, Elizabeth fue asesinada pese a contar con una orden de restricción contra su expareja, quien fue detenido como probable responsable. Fue encontrada sin vida en su propio domicilio; vecinos comentaron ver frecuentemente las agresiones que recibía por parte de su pareja. El caso expuso fallas en las medidas de protección y consternó a la comunidad, que repudió la violencia contra las mujeres y exigió justicia.

4. Muere Nohemí Durán Reyes, dueña del restaurante homónimo11 julio El fallecimiento de Nohemí Durán Reyes —originaria de San Antonio de las Alazanas—, ocurrido en julio de 2025, marcó la despedida de una mujer que dejó huella en la vida gastronómica de Saltillo. Fundadora del restaurante que llevó su nombre, fue reconocida por su trabajo constante y su cercanía con la comunidad, que lamentó su partida y recordó su legado emprendedor.

5. Despiden a víctimas de accidente en la Saltillo-Zacatecas 14 julio En julio, un accidente ocurrido en la carretera Saltillo–Zacatecas dejó cuatro personas fallecidas —Yazmín de 38 años; Laura de 56; Roberto de 51; y Fabiola de 25 años— y tres más lesionadas. El hecho, en el que una pick-up se impactó de frente contra la Toyota Avanza, provocó consternación entre familiares, amistades y habitantes de la región, quienes acudieron a despedir a las víctimas y acompañar a sus seres queridos en el duelo.

6. Fallece la bióloga Graciela Arocha, exdirectora de Medio Ambiente 9 septiembre Ese día falleció en Saltillo la bióloga Graciela Arocha, quien se desempeñó como directora de Medio Ambiente del Gobierno Municipal. Su trayectoria estuvo marcada por el impulso a políticas de conservación y educación ambiental. Su muerte generó múltiples muestras de reconocimiento entre colegas, instituciones y ciudadanos que valoraron su compromiso con el entorno.

7. Muere Blanca Martínez: icono y voz de la búsqueda de desaparecidos 10 noviembre

En noviembre, falleció Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y fundadora de FUUNDEC-M. Su labor fue clave en la búsqueda de personas desaparecidas y en el acompañamiento a familias víctimas de la violencia, convirtiéndose en una de las voces más firmes y reconocidas en la defensa de los derechos humanos en Coahuila.

8. Fallece Alberto Leyva, exregidor de Saltillo 17 noviembre El 17 de noviembre de 2025 se dio a conocer el fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor de Saltillo. En la iglesia San Pablo Apóstol, familiares, amistades y representantes de todos los partidos le dieron el último adiós en una despedida cargada de música, gestos simbólicos y reconocimiento de autoridades por su labor pública y su cercanía con la ciudadanía.

9. Feminicidio de menor reportada como desaparecida17 noviembre 2025 Ese día se dio a conocer el hallazgo sin vida de una adolescente —Silvia, de 13 años— reportada como desaparecida desde el 24 de octubre en Saltillo. Días después, autoridades informaron que el presunto responsable, su novio mayor de edad, fue vinculado a proceso por violación equiparada y homicidio. El caso conmocionó a la ciudad y volvió a colocar en el centro del debate la violencia contra niñas y adolescentes, así como las relaciones ilegales entre adultos y menores de edad.