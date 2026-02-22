Anuncia Fiscal creación de unidades de élite y Policía de Caminos en Coahuila

En el marco de la próxima presentación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, el titular Federico Fernández Montañez anunció una reestructuración profunda que incluye la creación de nuevas áreas tácticas y unidades especializadas para Coahuila.

El Fiscal General detalló que este nuevo marco legal busca adaptar a la entidad al modelo nacional de justicia. “Esta ley orgánica contempla unidades, vicefiscalías y coordinaciones nuevas para adaptarnos al modelo nacional de seguridad”, afirmó el funcionario.

Respecto a la vigilancia en rutas, aclaró que la nueva División de Caminos corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública. “¿Esa es la Secretaría de Seguridad Pública? Esa es la Secretaría de Seguridad Pública... yo creo que para junio, julio puede estar lista”, precisó.

Fernández Montañez señaló que esta área requiere una formación técnica específica para la atención de incidentes. “En el tema de caminos... los tránsitos, perdón, accidentes en carreteras, es un tema muy especializado”, comentó sobre la importancia de contar con personal capacitado.

Asimismo, destacó la relevancia de fortalecer los grupos de reacción para el control de disturbios en la entidad. “Se acuerdan que en Saltillo ya lo teníamos, ojo, antimotines quiere decir tener la capacidad para disuadir”, explicó el Fiscal sobre estas unidades.

El objetivo de estos grupos especializados es intervenir de manera efectiva en situaciones de riesgo comunitario. “Es sobre todo para poder hacer frente cuando haya riñas de un nivel que ponga en riesgo a vecinos y también a ellos”, detalló.

Subrayó que estas áreas operativas tienen como fin primordial salvaguardar a los ciudadanos que no participan en los conflictos. “Ahí tienes a niños, a mujeres que son vecinos... es para brindar seguridad y dar garantía a la gente que está alrededor”, dijo.

Finalmente, el Fiscal aseguró que la implementación de estas nuevas estrategias de seguridad es inminente. “¿Va ahorita? Pero en este mismo año, claro, sí, máximo 90 días”, concluyó respecto a la puesta en marcha de las unidades y la nueva legislación.