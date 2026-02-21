‘Estamos listos para avanzar’: Manolo Jiménez respalda ante Sheinbaum el proyecto Gas Coahuila

Coahuila
/ 21 febrero 2026
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo por Coahuila CORTESÍA

El Gobernador reiteró su disposición de trabajar en equipo con el Gobierno de México para detonar el desarrollo en la Región Centro y Carbonífera

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México para impulsar proyectos estratégicos de gran calado, entre ellos el denominado Gas Coahuila.

El mandatario estatal subrayó que la entidad cuenta con la experiencia técnica y las condiciones necesarias para desarrollar este proyecto bajo criterios de sustentabilidad, privilegiando la protección del medio ambiente y el uso responsable del agua.

“Aquí conocemos de tecnologías sustentables para proteger el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Queremos que el Gas Coahuila detone y fortalezca la economía de la Región Centro y la Región Carbonífera”, expresó.

PROYECTO ESTRATÉGICO CON ENFOQUE AMBIENTAL

Jiménez Salinas afirmó que, en caso de que el Gobierno Federal determine avanzar hacia la fase de exploración, Coahuila se encuentra preparado para iniciar trabajos, con un modelo que combine desarrollo económico y responsabilidad ambiental.

El mandatario estatal destacó que Coahuila cuenta con experiencia y condiciones técnicas para desarrollar el proyecto Gas Coahuila con enfoque sustentable. CORTESÍA

Destacó que experiencias similares han mostrado resultados favorables en Texas, lo que —dijo— demuestra que existen condiciones técnicas y operativas para replicar esquemas exitosos en territorio coahuilense.

“Este proyecto ya avanzó mucho y el beneficio será mayor para la gente: más calidad de vida, más desarrollo y más empleos. Estamos listos para darle pa’ delante con el Gas Coahuila”, puntualizó.

El gobernador insistió en que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno será clave para concretar este tipo de iniciativas, orientadas a fortalecer la competitividad regional y ampliar las oportunidades económicas para las familias.

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

