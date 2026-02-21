‘Estamos listos para avanzar’: Manolo Jiménez respalda ante Sheinbaum el proyecto Gas Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México para impulsar proyectos estratégicos de gran calado, entre ellos el denominado Gas Coahuila.

El mandatario estatal subrayó que la entidad cuenta con la experiencia técnica y las condiciones necesarias para desarrollar este proyecto bajo criterios de sustentabilidad, privilegiando la protección del medio ambiente y el uso responsable del agua.

TE PUEDE INTERESAR: Conmemoran 20 años de Pasta de Conchos; refrendan compromiso con familias

“Aquí conocemos de tecnologías sustentables para proteger el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Queremos que el Gas Coahuila detone y fortalezca la economía de la Región Centro y la Región Carbonífera”, expresó.

PROYECTO ESTRATÉGICO CON ENFOQUE AMBIENTAL

Jiménez Salinas afirmó que, en caso de que el Gobierno Federal determine avanzar hacia la fase de exploración, Coahuila se encuentra preparado para iniciar trabajos, con un modelo que combine desarrollo económico y responsabilidad ambiental.