Anuncia Ramos Arizpe reparación de 600 metros en la red de agua en la Zona Centro

Durante el segundo informe de gobierno del Ejecutivo estatal, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó sobre un plan de reparación de 600 metros de la red de agua potable que afectará a cerca de 10 colonias del municipio. La obra, que se llevará a cabo en aproximadamente una semana, busca atender el desabasto que persiste en varias secciones de la cabecera municipal.

“Tenemos ahí... sacamos una nota en la cual vamos a tener una reparación. Tienes una reparación de 600 m. Se lleva aproximadamente una semana”, detalló el alcalde. Mientras se realizan los trabajos, indicó que las colonias afectadas “están cubriendo con pipas, están cubriendo con tandeos. Ya se les está informando”. La obra se había postergado por “cuestiones de logística de la empresa”.

En relación con los posibles bloqueos carreteros anunciados por productores agrícolas y transportistas para este lunes 24 de noviembre, Gutiérrez Merino aseguró que “hasta ahorita, todavía no tenemos ningún problema. Ningún dato, no nos han pasado ningún dato de cierres”.

Sobre la seguridad en el municipio, el alcalde afirmó que, gracias a la coordinación con autoridades estatales, Ramos Arizpe “lo están contando... como de las ciudades más seguras que tenemos en el estado”.

Además, Gutiérrez Merino destacó los programas estatales que han beneficiado a la población local. Entre ellos mencionó “el transporte gratuito, la ruta estudiantil, en la salud, con las nuevas clínicas” y en el campo “con el despensón con la megadespensa”.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca atender tanto la infraestructura básica como la seguridad y los servicios sociales en Ramos Arizpe, priorizando la coordinación con el estado y el impacto directo en la comunidad.