Coahuila proyecta construcción de 50 nuevas guarderías para impulsar el empleo femenino

La Secretaría del Trabajo de Coahuila anunció un ambicioso plan para aumentar la infraestructura de cuidado infantil en el estado, como parte de los ejes de acción derivados de los planes de la administración estatal. La titular de la dependencia, Nazira Zogbi, confirmó la edificación de 50 nuevas guarderías. El objetivo central de la iniciativa es apoyar a las mujeres trabajadoras.

Este proyecto se llevará a cabo a través de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los próximos años. Se busca que estos nuevos espacios eliminen una de las principales barreras que enfrentan las madres. Zogbi declaró que “son 50 guarderías en los próximos años. Es definitivamente algo que nos va a ayudar muchísimo a que más mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo”.

La funcionaria detalló que el proyecto se ejecutará de manera gradual, iniciando la construcción de 16 centros durante el año en curso. La estrategia implica una colaboración interinstitucional específica para la selección de los sitios.

“Ya estamos trabajando con los municipios porque en este caso la instrucción del gobernador y la ingeniera Liliana es que nos coordinemos con los municipios para que los municipios puedan aportar lo que es el terreno”, explicó la secretaria. El IMSS, por su parte, será la instancia encargada de aportar los recursos para la construcción y el equipamiento de los centros.

Zogbi señaló que esta acción representa una “gran gran noticia para todas las mujeres, mamás trabajadoras” del estado. La meta es facilitar el desarrollo profesional y personal de las coahuilenses.

En cuanto a la capacidad de atención, la proyección varía según la ubicación y la necesidad detectada en cada zona del estado. Los centros podrán recibir un número considerable de infantes. “Depende depende del tamaño de la guardería porque va desde 50, 100, 150, 200 hasta 250 niños”, afirmó la Secretaria del Trabajo en la entrevista.

La distribución de las nuevas instalaciones se determinará a partir de un análisis de la demanda. Este estudio considerará la ubicación de las madres trabajadoras y la concentración de parques industriales.

“Eso dependiendo también del estudio que estamos haciendo de las mujeres que están en los diferentes centros de trabajo, en qué municipios están, en qué en qué parques industriales están, pues para acercarles el beneficio”, indicó la Secretaria.

La estrategia de implementación comenzará en la zona con mayor necesidad detectada. Las primeras aperturas se concentrarán en la Región Sureste, que concentra la mayor parte de la industria. “Las primeras seis, este, se van a anunciar aquí en la región sureste en próximas fechas”, adelantó Nazira Zogbi.