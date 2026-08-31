Anuncia Tomás Gutiérrez a Los Dos Carnales para el Grito de Independencia en Ramos Arizpe

“Vamos a tener la visita de Los Dos Carnales aquí en Ramos Arizpe, que estarán apoyándonos. Aparte de los eventos protocolarios, pues estarán en la noche con el concierto, que nunca habían venido aquí a espacios públicos”, detalló el edil.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó que la agrupación Los Dos Carnales encabezará el concierto estelar durante los festejos del Grito de Independencia, marcando una presentación inédita en espacios públicos dentro del municipio.

Gutiérrez Merino reconoció que la llegada de grandes contingentes a la plaza pública implica una alta responsabilidad preventiva, por lo que las dependencias municipales ya coordinan mesas de trabajo y simulación de protocolos de resguardo.

“Son días que se tienen fiesta, que al día siguiente no hay trabajo, pues ese tipo de acciones hace que la gente se divierta más. Hay que cuidarlos en todos los aspectos; meses antes se practican, se estudian, se hacen reuniones tras reuniones”, afirmó.

TODO UN ÉXITO, EL RAMOS FEST

El munícipe resaltó los resultados obtenidos durante la reciente edición del Ramos Fest, evento que superó las proyecciones iniciales tanto en afluencia de visitantes de la región y estados vecinos como en impacto económico local.

“En cuanto a asistentes, tuvimos casi las 100 mil personas que nos visitaron en estos tres días. Tuvimos una derrama alrededor de los 10 o 12 millones de pesos este año, contando con mucha asistencia”, declaró el alcalde ramosarizpense.

Respecto al desarrollo del evento de fin de semana, la autoridad municipal enfatizó la efectividad de los operativos desplegados por las corporaciones de seguridad y Protección Civil, registrando una jornada sin incidentes mayores.

“Saldo blanco también. No tuvimos ningún problema, ningún pleito, nada; al contrario, la gente muy contenta. Yo me quedé al final de cada uno de los eventos y todas muy contentas”, concluyó Gutiérrez Merino.