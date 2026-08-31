Anuncia Tomás Gutiérrez a Los Dos Carnales para el Grito de Independencia en Ramos Arizpe

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    Anuncia Tomás Gutiérrez a Los Dos Carnales para el Grito de Independencia en Ramos Arizpe
    Los Dos Carnales encabezarán el concierto del Grito de Independencia en Ramos Arizpe, tras el éxito del Ramos Fest. REDE SOCIALES

El alcalde de Ramos Arizpe confirmó la presentación de la agrupación como parte del Grito de Independencia

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó que la agrupación Los Dos Carnales encabezará el concierto estelar durante los festejos del Grito de Independencia, marcando una presentación inédita en espacios públicos dentro del municipio.

“Vamos a tener la visita de Los Dos Carnales aquí en Ramos Arizpe, que estarán apoyándonos. Aparte de los eventos protocolarios, pues estarán en la noche con el concierto, que nunca habían venido aquí a espacios públicos”, detalló el edil.

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Gutiérrez Merino reconoció que la llegada de grandes contingentes a la plaza pública implica una alta responsabilidad preventiva, por lo que las dependencias municipales ya coordinan mesas de trabajo y simulación de protocolos de resguardo.

“Son días que se tienen fiesta, que al día siguiente no hay trabajo, pues ese tipo de acciones hace que la gente se divierta más. Hay que cuidarlos en todos los aspectos; meses antes se practican, se estudian, se hacen reuniones tras reuniones”, afirmó.

TODO UN ÉXITO, EL RAMOS FEST

El munícipe resaltó los resultados obtenidos durante la reciente edición del Ramos Fest, evento que superó las proyecciones iniciales tanto en afluencia de visitantes de la región y estados vecinos como en impacto económico local.

“En cuanto a asistentes, tuvimos casi las 100 mil personas que nos visitaron en estos tres días. Tuvimos una derrama alrededor de los 10 o 12 millones de pesos este año, contando con mucha asistencia”, declaró el alcalde ramosarizpense.

Respecto al desarrollo del evento de fin de semana, la autoridad municipal enfatizó la efectividad de los operativos desplegados por las corporaciones de seguridad y Protección Civil, registrando una jornada sin incidentes mayores.

“Saldo blanco también. No tuvimos ningún problema, ningún pleito, nada; al contrario, la gente muy contenta. Yo me quedé al final de cada uno de los eventos y todas muy contentas”, concluyó Gutiérrez Merino.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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