Arranca entrega de apoyos educativos en Coahuila para más de 500 mil alumnos

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Saltillo
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    Arranca entrega de apoyos educativos en Coahuila para más de 500 mil alumnos
    Más de 500 mil estudiantes recibirán útiles y libros gratuitos, además de uniformes para alumnos de zonas rurales. HÉCTOR GARCÍA

El programa de techumbres atenderá una de las principales solicitudes de las escuelas públicas del estado

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha la distribución masiva de apoyos escolares en beneficio de las familias coahuilenses.

Durante el arranque oficial, el mandatario destacó la cobertura de este programa de apoyo social, que busca garantizar la equidad educativa en toda la entidad para el presente periodo académico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/revisan-900-escuelas-en-coahuila-detectan-fallas-en-el-15-de-los-planteles-HH23174267

“Hoy arrancamos la entrega de los útiles escolares. Son más de 500 mil niñas, niños, bueno, alumnas, alumnos que van a recibir su paquete de útiles escolares gratuito; reciben sus libros gratuitos”.

Jiménez Salinas resaltó que estos apoyos se complementan con diversos esquemas de becas municipales, estatales y federales coordinados para beneficiar a la mayoría de la población estudiantil en el estado.

Asimismo, el gobernador adelantó que en las próximas semanas se expandirán las acciones de apoyo escolar hacia las comunidades de más difícil acceso e infraestructura básica educativa.

“En los próximos días vamos a tener uno de nuestros eventos para entrega de uniformes para todas y todos los alumnos de las zonas rurales de Coahuila”.

En cuanto al equipamiento escolar, el Ejecutivo estatal confirmó la próxima implementación del programa de techumbres para atender una de las demandas más frecuentes de los planteles educativos.

“Este gran programa de techumbres nace a raíz de que una de las principales peticiones de las escuelas públicas de Coahuila son las techumbres... Por ahí tenemos peticiones acumuladas de estos dos años y medio de trabajo de gobierno”.

Las autoridades estatales reiteraron que los eventos gubernamentales de las siguientes semanas estarán enfocados prioritariamente en el fortalecimiento del sector educativo coahuilense.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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