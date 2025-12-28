El ayuntamiento de Saltillo anunció que esta se convertirá en un mini campo de golf privado, diseñado para la recreación de los saltillenses mediante el pago de una membresía. El proyecto contará con una inversión total de 200 millones de pesos –y no de 100, como se había anunciado–, de los cuales 120 provendrán de empresarios de Monterrey, Nuevo León. Esta aportación privada permitirá financiar la construcción del mini campo de golf y la adecuación de áreas verdes, con el fin de consolidar la Alameda como un espacio recreativo urbano, pero exclusivo, que abrirá sus puertas para julio de 2026. El proyecto contempla nueve hoyos compactos, con fairways de 80 a 120 metros, tees y greens reducidos, así como bunkers de arena o gravilla y lagunas artificiales, entre estas el Lago República que se encuentra en la parte sur del lugar. El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila, misma que ya no será reubicada, dada la baja demanda de usuarios. El diseño busca combinar el nuevo campo de golf con las áreas verdes existentes; sin embargo, se considera retirar el 75 por ciento de los árboles, reubicando una mínima parte en otros espacios públicos de la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por el ayuntamiento, el objetivo es generar un espacio recreativo distinto dentro del parque, mientras que se mantendrán áreas para pasear, trotar y realizar actividades culturales y deportivas. No obstante, queda pendiente definir si estos espacios estarán disponibles de forma gratuita o serán exclusivos para miembros del club. Igualmente, se prevé la remodelación del área de juegos para potenciar su función como espacio recreativo para los menores; el kiosko será demolido y reubicado junto a los juegos, facilitando su acceso y servicio a las familias. El acceso al campo será mediante una membresía anual con un costo de 5 mil pesos, la cual permitirá a los socios ingresar a todas las áreas del club, incluyendo la casa club y los espacios recreativos asociados. Si llegaste hasta aquí, es momento de revelar que esta nota es parte de la broma por el Día de los Santos Inocentes. En realidad, el gobierno municipal de Saltillo continúa realizando diagnósticos y estudios para definir los puntos a intervenir en la Alameda de Zaragoza y han asegurado que no se talarán árboles y que se preservará el valor histórico del lugar, contrario a lo que han expresado algunos movimientos civiles. El proyecto real busca mejorar la iluminación, dignificar el área de juegos, rehabilitar los baños, conservar áreas verdes, así como mejoras para que los visitantes puedan pasear, trotar, realizar actividades culturales y recreativas, de forma totalmente gratuita para todos los saltillenses, así como recuperar la funcionalidad de la biblioteca respetando su esencia arquitectónica y asegurar infraestructura accesible para personas con discapacidad.

EXPANDIRÁN RUTA GRATUITA DE TRANSPORTE SALTILLO-RAMOS ARIZPE Y SANTA CATARINA Con el objetivo de fortalecer la movilidad regional y atender la creciente demanda de traslado entre zonas industriales y urbanas, los gobiernos de Coahuila y Nuevo León anunciaron la puesta en marcha de un sistema metropolitano de transporte que conectará a Saltillo, Ramos Arizpe y Santa Catarina a partir de febrero del 2026. El proyecto contempla la participación de los gobiernos municipales de Saltillo, Ramos Arizpe y Santa Catarina, así como de las administraciones estatales encabezadas por Manolo Jiménez Salinas y Samuel García, y considera una inversión conjunta superior a los mil 500 millones de pesos para la adquisición de 180 unidades, adecuación de infraestructura y desarrollo tecnológico. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dijo que se trata de una estrategia de largo alcance para atender la movilidad regional. “Estamos trabajando en soluciones que respondan al crecimiento industrial y urbano de la región. Este proyecto busca conectar a las personas con oportunidades, de manera segura, eficiente y moderna”, afirmó. De acuerdo con el planteamiento, el sistema integrará rutas troncales, paraderos inteligentes y un esquema de tarifa unificada, además de tecnología de monitoreo enlazada a los centros de control de seguridad de ambas entidades. El objetivo es facilitar la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y habitantes de comunidades ubicadas en los límites entre Coahuila y Nuevo León. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mencionó que la experiencia del programa Aquí Vamos ha servido como base para este nuevo modelo. “Hoy ya contamos con información, datos y aprendizaje que nos permiten pensar en una movilidad metropolitana. Este es un paso natural para seguir mejorando el transporte público”, dijo. En el mismo sentido, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, agregó que el proyecto también contempla beneficiar a las zonas industriales y a comunidades ejidales ubicadas en los corredores de conexión. “La intención es que el desarrollo llegue a todos los sectores y que el transporte sea una herramienta de integración regional”, expresó. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que la coordinación entre estados permitirá fortalecer la conectividad del área metropolitana ampliada. “Estamos hablando de una visión metropolitana real, donde la movilidad no se detenga en los límites territoriales”, aseguró. A su vez, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Ángel Nava Rivera, señaló que el municipio se sumará al proyecto con infraestructura y planeación urbana que permita la operación eficiente del sistema en su territorio. De acuerdo con el calendario preliminar, durante el 2025 se realizaron los estudios técnicos y de factibilidad, con el objetivo de iniciar operaciones en febrero del 2026 mediante una etapa piloto que permita evaluar recorridos, demanda y tiempos de traslado. Aunque la propuesta suena atractiva y muchos ya se imaginaban cruzando de Saltillo a Santa Catarina en un solo camión, lo cierto es que esta nota es más falsa que una moneda de tres pesos. Inocente palomita.

ALFONSO CEPEDA SALAS ANUNCIA QUE SU CLÍNICA PRIVADA BRINDARÁ SERVICIOS GRATUITOS A MAESTROS DE COAHUILA EN 2026 En un anuncio calificado como inédito y realizado en vísperas de Navidad, el dirigente nacional del SNTE y senador por Morena, Alfonso Cepeda Salas, informó que pondrá las instalaciones de su clínica privada, Médica Bosco, a disposición de los maestros de Coahuila de manera totalmente gratuita durante todo el año 2026. SERVICIOS GRATUITOS COMO COMPENSACIÓN Según el anunció que se dio en redes sociales oficiales de la familia Cepeda Salas, el senador firmó un convenio con las clínicas del magisterio para que los docentes afiliados a la Sección 38 puedan acceder a servicios que incluyen atenciones de urgencia, medicina familiar, partos y operaciones de alta complejidad sin costo alguno. Este acto ha sido descrito por el propio líder sindical como una forma de pasar de las palabras a los hechos bajo el lema de su partido: “Por el bien de México, primero los pobres”. No obstante, Alfonso Cepeda Salas también señaló que esta decisión busca ser una retribución al gremio y una compensación por los múltiples contratos millonarios de subrogación de servicios médicos, seguridad e insumos que han beneficiado a la familia de Cepeda Salas a costa del erario público. Es importante mencionar que la gestión de Cepeda Salas ha sido blanco de constantes críticas debido al marcado contraste entre el crecimiento de sus negocios familiares y la situación de la salud pública docente. Mientras que la clínica Médica Bosco, propiedad de su hijo, se ha consolidado como una de las de mayor crecimiento en Saltillo, las clínicas oficiales del magisterio han sufrido un deterioro progresivo en sus instalaciones y servicios. Con este movimiento, el líder sindical asegura que busca retribuir a la base trabajadora que ha impulsado su crecimiento personal y político durante años. ALERTA: Esta es una nota satírica con motivo del Día de los Inocentes, 28 de diciembre, una práctica común en los medios de comunicación, por lo que carece de validez.

SALTILLENSES TENDRÁN PRIORIDAD PARA ACUDIR COMO VOLUNTARIOS DE FIFA Como parte de los acuerdos de Saltillo con el Comité Organizador del Mundial en la capital de Nuevo León, los saltillenses podrán tener boletos gratis para acudir a los partidos como voluntarios. El evento priorizará a los voluntarios coahuilenses particularmente para la sede de Monterrey, tomando en cuenta la cercanía y el conocimiento tanto de la ciudad como del idioma. Cada Copa del Mundo los voluntarios participan en actividades como la seguridad de los estadios, recibir equipos en el aeropuerto, realizar operaciones en las sedes de los partidos, así como colaborar en las actividades de prensa. El Comité también aprovechará el voluntariado saltillense por su experiencia para guiar tanto a turistas que acuden a espacios como el Museo del Desierto, la Sierra de Arteaga y el Centro Histórico. También los elegirá para que colaboren en sortear rápidamente la autopista Saltillo-Monterrey ante posibles accidentes automovilísticos que pudieran presentarse en la vialidad. Otro aspecto a considerar para elegir a los saltillenses es la costumbre que tienen de trabajar y convivir con personas de Corea del Sur, uno de los equipos que jugará en Monterrey. La cocina árabe que se comercializa en la capital de Coahuila también es un aspecto esencial en el recibimiento de visitantes provenientes de Túnez. Los equipos confirmados para el Mundial en Monterrey son Corea del Sur, Túnez, Japón, Sudáfrica y el ganador del repechaje europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. También recibirá un partido de dieciseisavos de final que puede enfrentar a Países Bajos, Túnez, Japón o el equipo europeo pendiente contra Brasil, Marruecos, Haití o Escocia. En ese contexto, los voluntarios saltillenses se aprovecharán ante la posibilidad de la visita de Brasil por el parecido entre los idiomas. Con el resto de países, los coahuilenses en general enfrentan dificultades para recibir visitantes. Según el Índice del Dominio de Inglés de EF en 2024, Coahuila tiene las habilidades más bajas en esta lengua a nivel nacional. La ciudad de Saltillo analizada como una de las 29 ciudades estudiadas en México obtuvo 340 puntos, nivel catalogado como muy bajo en habilidades de inglés. PODRÁN VIAJAR EN AVIÓN Un factor importante que consideró la FIFA para elegir voluntarios saltillenses es la posibilidad de que acudan a Monterrey en avión. Fue el pasado 16 de junio cuando a través de la empresa Aerus se inauguró el vuelo entre Saltillo y Monterrey. Actualmente, opera lunes, miércoles y viernes desde las 9:50 de la mañana. Esta alternativa surge luego de los constantes cierres de la carretera Saltillo-Monterrey por accidentes automovilísticos. El pasado 7 de diciembre un tráiler chocó y se incendió en el kilómetro 60, afectando a tres tractocamiones, dos vehículos particulares y un carro tanque. El 17 de noviembre, una unidad de carga se volcó tras tomar una curva a alta velocidad en la salida de la carretera libre, a la altura de Ojo Caliente. Por la baja neblina que se presentó a finales de noviembre, tres vehículos de carga se impactaron en el kilómetro 61, incluyendo uno de transporte de valores. NO PODRÁN VIAJAR EN TREN...TODAVÍA Los voluntarios que acudan a la sede en Monterrey no podrán viajar en tren de pasajeros todavía luego de que la construcción del mismo empezó este 2025 y se prevé quede listo hasta el 2028. Información pública reveló que Saltillo tendrá tres estaciones, una en Derramadero, otra en el centro de la ciudad y otra más en Ramos Arizpe. El voluntariado pudo haber viajado hasta el Estadio BBVA en tren toda vez que la Estación Monterrey Centro estará a pocos metros de la estación del metro Edison de la línea 1, misma que conecta con el estadio en la estación Exposición. Esta nota es una parodia por el Día de los Inocentes apoyada en información real sobre los accidentes automovilísticos de la carretera Saltillo-Monterrey y la actualidad del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

“LA GRANDEZA” DE AMLO SUSTITUIRÁ A LOS LIBROS DE HISTORIA EN EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la última obra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “La Grandeza”, será el libro de referencia absoluto para el ciclo escolar 2026-2027. Con esta decisión, el tomo de más de mil páginas se convierte en la principal adquisición pedagógica de la actual administración. La transición responde a la necesidad de renovar las “narrativas coloniales” impulsadas por la historiografía tradicional. Según fuentes oficiales, el análisis sobre la explotación indígena y los relatos de la conquista contenidos en la obra del fundador de Morena fueron los factores determinantes para su integración al plan de estudios. “La Grandeza llegó como anillo al dedo”, declaró Mario Delgado en una atípica rueda de prensa decembrina. “A través de referencias a pensadores como Darwin, Sócrates y Marco Aurelio, el texto contrasta los valores del humanismo mexicano con la ambición materialista europea. Estamos viendo el nacimiento del ‘nuevo pensamiento mexicano’”, compartió al punto de las lágrimas. La combinación de materias permitirá ahorrar presupuesto y tiempo para el futuro de nuestras infancias con “La Grandeza” como único libro para los seis años de primaria, los pequeños tendrán una sola forma de desglosar la historia y formar su pensamiento. Esto liberará tiempo para actividades de “identidad soberana”, como el juego de pelota y tablas gimnásticas del pueblo, propuestas que —según trascendió— llenaron de júbilo a la bancada oficialista. Las propuestas fueron recibidas con entusiasmo por el autor del libro, quien jubiloso expresó los ánimos para convocar a una marcha de agradecimiento, según compartieron fuentes internas. Trascendió que la iniciativa tomó fuerza tras el gesto de Adán Augusto López, quien a principios de mes distribuyó 17 mil ejemplares del libro en el Senado de la República. El impacto y la recepción de la obra, editada por Planeta, fueron la clave para que el Secretario de Educación buscara replicar ese modelo en todas las aulas del país. “En esta administración siempre buscamos que el pueblo gane, y qué mejor que regalar una educación basada en nuevas ideas y ahorro de costos para el futuro de millones de familias”, concluyó Delgado, alentando a que las familias tomen el libro como un tesoro que tiene todo el potencial para trascender de generación en generación... Tal como esta broma ¡Inocente palomita que te dejaste engañar!

DONALD TRUMP PROPONE ‘ENCEBAR’ MURO FRONTERIZO CON MÉXICO PARA FRENAR A MIGRANTES El proyecto MASA (Make America Slide Again) busca reducir el número de personas indocumentadas, Trump asegura que el número de migrantes ‘resbalará’ En su más reciente intento por frenar la migración indocumentada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha optado por una solución poco convencional: engrasar los muros fronterizos existentes para volver prácticamente imposible que alguien logre escalarlos. De acuerdo con Washington, esta medida contempla aplicar una capa de grasa industrial (no comestible) a lo largo de varios tramos del muro que divide a EU de México, con el objetivo de eliminar cualquier tipo de adherencia y convertir la estructura en una superficie completamente resbalosa. “Si no pueden escalar, no pasan. Es simple, física”, explicó Donald Trump durante una reunión privada, donde también comparó el proyecto con “la mejor idea desde el muro mismo, pero más brillante”. El mandatario aseguró que el material utilizado será “grasa estadounidense de la mejor calidad”, producida localmente para no depender de importaciones extranjeras, lo que, según él, también generará empleos y fortalecerá la economía local. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional ya evalúan nombres para este programa, entre ellos destacan: Operation Slippery Wall o Make America Slide Again (MASA), incluso proponen tener mercancía con estas últimas siglas, para promover el patriotismo y rápida aceptación entre la población. MASA PROVOCA PREOCUPACIÓN A EXPERTOS Expertos en migración y derechos humanos han expresado su preocupación, aunque admiten que no tenían en su lista de escenarios posibles para 2026 un ‘muro aceitado’. “Habíamos visto de todo, pero esto es nuevo”, señaló un analista mientras trataba de no reírse frente a las cámaras. Del lado mexicano, autoridades fronterizas dijeron no haber recibido notificación oficial, pero reconocieron qu e, de aplicarse dicha medida, podrían aumentar los rescates de personas con ropa manchada de grasa y hasta aberración a la mantequilla. PROPUESTA PROVOCA BURLAS Y MEMES EN REDES SOCIALES En redes sociales, la propuesta de Trump provocó una ola de memes y comparaciones con el famosísimo concurso del ‘palo encebado’. En este mismo tono, sugirieron los internautas convertir la frontera en sede oficial de los deportes extremos. Al mismo tiempo, advirtieron que las ventas de productos desengrasantes como jabón para trastes con limón, sufrirán una alza en costos por su alta demanda en toda la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha aclarado si el plan incluye mantenimiento constante del muro, tampoco han dejado claro qué ocurrirá en casos de lluvia o altas temperaturas, aunque Trump adelantó que “los detalles se resolverán después, como siempre”. Inocente palomita que te dejaste engañar.

¡CON LUISITO COMUNICA Y ARIGAMEPLAYS! INFLUENCERS CORRERÁN UNA 5K EN SALTILLO ANTES DE LA 21K COAHUILA Previo a la 21K Coahuila 2026, Saltillo viviría un evento sin precedentes: una carrera 5K de influencers que, de manera oficial, serviría como antesala festiva a la prueba estelar del próximo año. El evento reuniría a creadores de contenido de todo México con el objetivo de “acercar el running a nuevas audiencias” y convertir la ciudad en tendencia nacional durante un fin de semana completo. El recorrido, según el anuncio, partiría del bulevar Venustiano Carranza, continuaría por Valdés Sánchez, Nazario Ortiz Garza y otras vialidades emblemáticas, con retorno al punto de salida. A lo largo del trayecto se instalarían zonas de animación, retos virales, estaciones para grabar reels y puntos de hidratación patrocinados “por marcas que aún no saben que patrocinarán”. Entre los nombres confirmados aparecerían Berth Oh, Arigameplays, Luisito Comunica, La Rivers, Kimberly Loaiza, Juanpa Zurita y otros creadores fitness y lifestyle, quienes correrían —o caminarían— mientras transmiten en vivo para millones de seguidores. La premiación no sería por tiempo, sino por alcance, likes y creatividad de este grupo de famosos, competición que estará amenizada por un grupo musical por confirmar y con la presencia también de autoridades locales y estatales, quienes encabezarán el evento. La 5K se disputaría un día antes de la 21K Coahuila, con medalla conmemorativa, foto obligatoria para Instagram y un reconocimiento especial al mejor outfit deportivo. Inocente palomita que te dejaste engañar.

¡DE COAHUILA AL STREAMING! FILMARÁ EUGENIO DERBEZ UNA SERIE DE COMEDIA EN SALTILLO PARA NETFLIX

Parece que Saltillo sí llamó la atención de las producciones nacionales, pues desde hace semanas circulaba el rumor de que se filmaría una película o serie en la ciudad. Fue hasta este viernes cuando Netflix, en conjunto con la casa productora de Eugenio Derbez, confirmó la información: se grabará una serie de comedia en la capital coahuilense. “Estamos contentos de acercarnos a ciudades con mucho potencial; sus pintorescas calles y paisajes han llamado la atención de casas productoras y, con la invitación de las autoridades, nos pareció el lugar ideal para contar una historia del norte de México”, expresó Derbez en un comunicado difundido en redes sociales. Aunque no se han dado mayores detalles, se informó que la serie constará de ocho episodios y comenzará a filmarse el próximo 14 de febrero, bajo la producción del comediante y la dirección escénica de Charly Baldosa. UNA FILMACIÓN ESPERADA De manera extraoficial se ha dado a conocer que la serie llevará por título Odorín, el perro que habla y estará basada en una de las leyendas funestas más conocidas de la comunidad. Aunque la lista del elenco aún no está cerrada, entre los protagonistas se encuentran Mariana Treviño, Gaby Platas y Sebastián Zurita, además de la participación especial de Consuelo Duval y César Évora. Este proyecto también necesitará de extras para las escenas, debido a que en su mayoría son locaciones, por lo que se lanzará una convocatoria de casting de mano del Instituto Municipal de Cultura y la Escuela de Artes Escénicas Rinoplastia.