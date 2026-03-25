Anuncian Feria de la Primavera Frontera 2026; convocan a participar como candidatas y patrocinadores

FRONTERA, COAH.- En rueda de prensa, autoridades municipales anunciaron la realización de la Feria de la Primavera Frontera 2026, que se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo, teniendo como escenario principal la plaza principal de la ciudad. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que la coronación de la reina se realizará el próximo 23 de abril, evento que marcará el inicio de las festividades. Asimismo, hizo un llamado a empresarios, comerciantes, instituciones educativas y a la sociedad civil para sumarse como patrocinadores de las candidatas.

“Queremos que esta feria supere a la del año pasado. Tuvimos la participación de 20 candidatas y eso le dio un realce importante a la coronación, por lo que esperamos repetir o incluso superar ese número”, destacó la edil. De acuerdo con la convocatoria, las aspirantes deberán ser originarias de Frontera o contar con al menos 10 años de residencia en el municipio, tener entre 18 y 24 años de edad, y ser estudiantes, profesionistas o empleadas.

Además, deberán representar a una institución educativa, empresa, asociación civil o dependencia; presentar solicitud con fotografía reciente, carta aval y contar con disponibilidad para participar en todas las actividades del certamen, así como no haber sido reina en ediciones anteriores. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de abril a las 15:00 horas, y el registro podrá realizarse en la Dirección de Arte y Cultura, así como en la Secretaría del Ayuntamiento. En cuanto al proceso de elección, se informó que se mantendrá una dinámica similar a la del año anterior, en la que las participantes seleccionarán una flor al azar que contendrá el nombramiento de reina, princesa o duquesa, garantizando transparencia con la presencia de un notario público. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel López, informó que el Cabildo aprobó por unanimidad la integración del comité organizador de la feria, el cual será encabezado por él mismo como presidente. Detalló que la regidora Yazmín García fungirá como secretaria del comité, mientras que Grecia Ortiz Alanís será la tesorera. Como vocales participarán funcionarios de distintas áreas, entre ellos Jaime Quirino, director de Arte y Cultura; Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública; Rogelio Ramos Sánchez y José Ángel Ibarra Guajardo, así como Abraham Palacios, director de Protección Civil. “Se trata de un equipo multidisciplinario que trabajará en la organización y en garantizar la seguridad y el buen desarrollo de todas las actividades”, puntualizó.

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa también resaltó la importancia de la participación de las jóvenes en la vida pública del municipio, reconociendo el papel de la actual reina, Alexa Primera, quien ha representado a Frontera como embajadora en diversos municipios de la región. “Ha sido una gran embajadora, siempre presente en los eventos, y confiamos en que quien resulte electa este año también realizará un gran papel”, expresó. Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta celebración, que busca fortalecer la identidad, la cultura y la convivencia familiar en el municipio.

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